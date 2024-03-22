دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشف مجلس المطارات الدولي (Airports Council International) عن قائمة بالمطارات المفضلة لدى الركاب، من خلال جمع ما يقرب من 600 ألف استبيان للمسافرين في أكثر من 400 مطار حول العالم.

وتألقت 9 مطارات في جميع الفئات الخمس ضمن جوائز جودة خدمة المطارات (ASQ) لهذا العام، والتي شملت جوانب مثل النظافة، وتفاني الموظفين، وحتى خدمات روابط النقل السهلة، والاستمتاع الشامل.

وتمتعت قائمة أفضل المطارات بمرافق موزّعة في وجهات متنوعة حول العالم، إذ أنّها شملت أمريكا الشمالية، وأمريكا الجنوبية، وأوروبا، بالإضافةً إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أيضًا.

وتُكرّم جوائز ASQ السنوية العالمية، التي أُطلِقت في عام 2006، تميّز المطارات عندما يأتي الأمر لتجربة العملاء في جميع أنحاء العالم، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس المطارات الدولي.

تعرّف إلى المطارات التي يفضلها المسافرون أكثر من غيرها عبر الإنفوجراف أعلاه.