"إصحى للسحور".. هكذا يوقظ مسحراتي أهل قريته في مصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وسط عتمة الليل في هذه القرية الواقعة بمحافظة قنا المصرية، يصدح صوت رجل مُسن مناديًا "إصحى للسحور"، ثم يدق زوجًا من الصاجات عدة مرات محافظا على الإيقاع (شاهد الفيديو أعلاه)

كان ذلك في رمضان العام الماضي، عندما التقى مصور الشارع المصري طه عبيد، بمسحراتي القرية، أمام بيت جدته في قرية الزوايدة، بصعيد مصر.

وعُرفت شخصية المسحراتي بالعصور المبكرة في مصر، ومثل الزينة والفوانيس، أصبحت جزءا لا يتجزأ من عادات وتقاليد رمضان في البلاد.

وأوضح عبيد لموقع CNN العربية أن مسحراتي قريته، ويُدعى علي كلوشه، ويبلغ من العمر 60 عاما، شخص طيب السمعة يعمل في الأصل مزارعًا. وخلال شهر رمضان يعود لمزاولة مهنة المسحراتي التي يمارسها منذ زمن.

ولطالما ارتبطت شخصية المسحراتي في مصر بفرحة حلول شهر رمضان، وهو الشخص الذي يحمل على عاتقه إيقاذ الصائمين لتناول وجبة السحور قبل موعد آذان الفجر، حيث يشق بصوته المرتفع سكون الليل بعبارات شهيرة على إيقاع الطبلة مثل "اصحى يا نايم ... وحّد الدايم">

ورغم وجود الهواتف الذكية والمنبّهات، إلا أن بعض المصريين يفضلون الاستيقاظ على صوت المسحراتي خلال ليالي رمضان، كونها من "العادات المصرية الأصيلة".

ويشرح عبيد أن المسحراتي، ويُطلق عليه "العم علي"، ينادي على أهل القرية بأسمائهم لإيقاظهم لتناول وجبة السحور، بعد أن يرسلوا إليه مبلغا زهيدا من المال.