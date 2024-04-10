مع نهاية رمضان..5 من أشهر الحلويات حول العالم للاحتفال بعيد الفطر

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تُزين أنواع مختلفة من الحلويات مائدة رمضان خلال عيد الفطر.

وقالت الطاهية ومؤلفة كتاب الطبخ "الوليمة: طعام العالم الإسلامي"، أنيسة الحلو، إنّ الحلويات عبارة عن أطباق تقليدية يستمتع بها الأشخاص خلال العطلة التي تستمر لثلاثة أيام، وعادةً ما تتم مشاركتها بين العوائل، والأصدقاء، والضيوف.

وسواءً كانت هذه هي المرة الأولى التي تحتفل فيها بعيد الفطر، أو كنت تتطلع لجعل قائمة طعامك أكثر تنوعًا، إليك 5 حلويات يجب عليك تناولها هذا العام:

المعمول

خبّاز فلسطيني يضع المعمول الطازج فوق صينية طعام عشية عيد الفطر في القدس بعام 2023. Credit: Ahmad Gharabli/AFP/Getty Images

المعمول من الحلويات الشعبية في الدول العربية مثل سوريا، والأردن، ولبنان، والأراضي الفلسطينية.

ويتكونّ من السميد، والمكسرات، والتمر، وتزينه أنماط زخرفية من الخارج تُصنع باستخدام مجموعة متنوعة من القوالب.

وعند ملئه بالمكسرات، يُنكَّه المعمول بماء الورد، وزهر البرتقال، والماء، والقرفة.

وتُضاف رشة من القرفة إلى المعمول المحشو بالتمر.

وأفادت الحلو أنّه "النسخة العربية من كعك القمر".

"شير خورما"

موظف يرتب خيوط الشعرية من أجل تجفيفها قبل استخدامها لصنع طبق "شير خورما" في الهند بعام 2018. Credit: Arindam Dey/AFP/Getty Images

هذا طبق كلاسيكي يُقدَّم خلال عيد الفطر، وهو عبارة عن "بودينغ" أرز مصنوع من الحليب كامل الدسم، والشعيرية، والتمر، والمكسرات.

وقد يحتوي على اللوز والزبيب أيضًا.

وعادةً ما يُنكَّه طبق "شير خورما" بالهيل، أو الزعفران، أو جوز الهند، ويمكن تقديمه باردًا أو دافئًا.

وغالبًا ما يُقارن الطبق بعصيدة حلوة.

البقلاوة

مشهد للبقلاوة المعروضة داخل مخبز في مدينة غازي عنتاب جنوب شرق تركيا بعام 2019. Credit: Mehmet Akif Parlak/Anadolu Agency/Getty Images

البقلاوة عبارة عن طبق يتكونّ من طبقات رقيقة من عجينة "الفيلو"، تُحشى بالمكسرات المفرومة.

وأشارت صاحبة مدونة للطعام، ومؤلفة "كتاب الطبخ الرمضاني"، أنيسة كاروليا، إلى أنّ غالبية أطباق البقلاوة تستخدم الجوز، ولكن يمكنك أيضًا استبدالها بجوز البقان، والفستق.

ومن ثم يُضاف السكر إلى الجزء العلوي من طبقة العجين قبل إضافة طبقات أخرى.

ولتكوين طبقات هشة، نصحت كاروليا بدهن كل طبقة بالزبدة المذابة.

وتُقطَّع البقلاوة بعد ذلك إلى قطع ماسية الشكل، أو على شكل مربعات قبل خبزها في الفرن.

بمجرد الانتهاء من ذلك، يمكنك نقعها في القطْر (الشيرة).

ونصحت كاروليا بإضافة زهر البرتقال أو ماء الورد إلى القطْر.

اللقيمات

تُزيَّن هذه اللقيمات بمسحوق السكر. Credit: James Nielsen/Houston Chronicle/Getty Images

اللقيمات عبارة عن فطائر مقلية تُغمس في شراب بنكهة الزعفران، والهيل، أو التمر.

وأفادت الحلو أنّ هذه الحلويات يمكن تناولها على مدار السنة، ولكنها تتميز بحضور أكبر خلال شهر رمضان والعيد.

"راسمالاي"

هذا الطبق مصنوع من كرات جبن "بانير" الناعمة المنقوعة في الحليب. Credit: iStockphoto/Getty Images

تُعتَبَر هذه الزلابية الحلوة الغنية بالحليب طبقًا شهيرًا خلال عيد الفطر.

وتتميز هذه الحلوى الهندية المنقوعة في الحليب بقوامٍ إسفنجي، وتُضاف إليها المكسرات لمنح القليل من القرمشة.

وهذه الحلوى غنية أيضًا بنكهة الزعفران والهيل.

وتُسلق زلابيات "راسمالاي" في الحليب الساخن، ثم تُوضع على نار خفيفة لتزداد حجمًا.

وأكّدت كاروليا: "هذه الزلابية الناعمة والمليئة بالعصارة لذيذة جدًا، وتحظى بشعبية كبيرة خلال هذه الفترة".