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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- من المقرّر هدم سلالم خلابة تؤدي إلى موقع جذاب في جزر هاواي، وسط استمرار السياح في الوصول إلى الموقع المحظور.

ستجري عملية إزالة سلالم هايكو، التي تُعد أحد معالم جزيرة أواهو، ويُطلق عليها غالبًا سلالم إلى الجنة، اعتبارًا من نهاية أبريل/ نيسان الجاري، وفقًا لما ذكره بيان صحفي صادر عن حكومة مدينة هونولولو.

من جانبه، قال عمدة المدينة ريك بلانجياردي في بيان: "أستطيع أن أعدكم بأن هذا لم يكن قرارًا متهورا".

و في عصر وسائل التواصل الاجتماعي، تضاعفت المشكلات المتعلقة بالسلالم التي بنتها البحرية الأمريكية خلال الحرب العالمية الثانية، وأغلقت رسميًا أمام الجمهور منذ عام 1987.

وتتكونّ سلالم هايكو من 3،922 درجة ملتوية، عبر مسار جبلي يبلغ طوله 853 مترا في مدينة كانيوهي، شرق أواهو.

ورغم خطورة تضاريسه، استمر صناع المحتوى على "يوتيوب" و"تيك توك"، إلى جانب الباحثين عن الإثارة، وغيرهم من السياح في الوصول إلى السلالم.

وقالت عضو مجلس مدينة هونولولو، إستير كياينا، لقسم الأخبار "Hawaii News Now" المتعاونة مع CNN: "نظرًا لتفشي التعدي غير القانوني على ممتلكات الغير، فإن سلالم هايكو تمثل مسؤولية ونفقات كبيرة للمدينة، وتؤثر على جودة حياة السكان المجاورين".

وصوّت المجلس بالإجماع على إزالة السلالم في عام 2021. وسيستغرق العمل 6 أشهر على الأقل وبتكلفة 2.5 مليون دولار، وفقًا لما أوضحه مكتب رئيس البلدية.

وأضاف بلانجياردي: "هذا القرار الذي اتخذ كان مبنيًا على احترامنا للأشخاص الذين يعيشون بالقرب من مدخل الدرج وحوله، واحترامنا لأرضنا، ومستقبل، وتاريخ ثقافة مجتمع الهايكو".

وبحسب ما ذكره البيان، هناك مجموعة من العوامل التي أثرت على اتخاذ هذا القرار.

وتعطي إزالة السلالم الأولوية للسلامة العامة، وتسعى إلى وقف التعدي غير القانوني على السلالم والجيران المجاورين الذين تعاملوا مع عقود من الاضطرابات، وتُحافظ على الجمال الطبيعي وحالة المنطقة، وتُحسن نوعية الحياة للسكان في المنطقة.