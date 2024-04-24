إماراتي يرصد أحد أشهر المعالم السياحية بدبي من زاوية ساحرة

تجربة غامرة تجمع 20 شخصًا على طاولة واحدة في مسرح خاص بدبي.. ما سرّها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يُعتبر برج خليفة، في مدينة دبي، من بين الوجهات السياحية الشهيرة بدولة الإمارات. ولكن، هل أنت مستعد لمشاهدة البرج من منظور هندسي مختلف؟

Credit: Instagram/emarati.83

يبحث المصور الإماراتي، مصطفى العيدروس، دومًا عن زوايا ومواقع مميزة، ما يجعله قادرًا على ابتكار أفكار جديدة لمحطاته الفوتوغرافية القادمة، التي ربما تحدث أحيانًا بمحضّ الصدفة.

وفي إحدى المرّات، خرج العيدروس في مهمة تصوير شقة تقع خلف برج خليفة، وبينما بحثت عيناه عن الندرة والغرابة في كلّ ما يدور حولها، لفت انتباه المصور الإماراتي برج خليفة من زاوية مختلفة وفريدة من نوعها، ما دفعه لتصويره بعدسة مقرّبة.

والنتيجة؟

بدا جزء منه وكأنه مقدمة "سفينة" بحرية عملاقة، بحسب ما أوضحه العيدروس.

Credit: Instagram/emarati.83

وقال في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "لم أُقرر تصوير برج خليفة، بل إنه يُجبرك على تصويره لجماله و فخامته.. ويُعتبر من بين الأبراج التي لا تملّ أبدًا من تصويرها".

Credit: Instagram/emarati.83

وفي جميع الأوقات، يحرص العيدروس على إحضار عدسة واسعة الزاوية أثناء تصوير البرج. ويُفضّل رصده مع السحب، لما تقدمه من جمالية خاصة للصرح العمراني.

Credit: Instagram/emarati.83

ويعتبر المصور الإماراتي أن أفضل زاوية تصوير هي من فندق "العنوان وسط المدينة"، كونه يقع مقابل برج خليفة تمامًا.

وحازت هذه اللقطات على إعجاب العديد من متابعي المصور الإماراتي عبر وسائل التواصل الاجتماعي. كما تداولها كثيرون على منصات مختلفة.

Credit: Instagram/emarati.83

ويُعتبر برج خليفة أطول مبنى في العالم، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني "Visit Dubai". ويبلغ ارتفاعه 828 متراً، كما يجذب السيّاح من مختلف أنحاء العالم منذ العام 2010.

ويمكن للزوّار الاستمتاع بأروع المناظر من خلال منصة المشاهدة "آت ذا توب" في الطابقين 124 و125، بالإضافة إلى أعلى منصّة مراقبة بالعالم في الطابق 148 على ارتفاع 555 متراً.