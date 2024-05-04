قد تعرض حياتك للخطر.. كيف تتفادى الاصطدام بغزال شارد في أمريكا؟

زبون غير مرحّب به.. شاهد ما حدث عندما دخل غزال إلى مطعم وتوجّه إلى المطبخ

شاهد غزالًا علق قرناه في زينة عيد بعد اقتحامه منزلًا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يبدو أن حوادث اصطدام المركبات بالغزلان تعد مشكلة في معظم أنحاء الولايات المتحدة وفي الدول الأخرى، إذ أنها قد تعرّض السائقين للإصابة أو حتى القتل.

وبالنسبة للأشخاص الذين يدركون مدى شيوع اصطدام المركبات بالغزلان، قد يتفاجأون بهذه الإحصائيات المذهلة للولايات المتحدة من دراسة أجريت في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2022، بمجلة Cell Biology:

يحدث حوالي 2.1 مليون حادث تصادم بين الغزلان والمركبات سنويًا.

تتسبب الاصطدامات في خسائر اقتصادية تزيد على 10 مليارات دولار سنوياً.

تتسبب كل عام في وقوع نحو 59 ألف إصابة بشرية و440 حالة وفاة بين البشر.

ويشير كبير مسؤولي الحفاظ على البيئة في الرابطة الوطنية للغزلان، كيب آدامز إلى أن الغزلان تعد أكثر فتكًا بالأمريكيين كل عام مقارنة بتلك التهديدات المخيفة التي تعرضها الأفلام والمسلسلات، أي أسماك القرش، والتماسيح، والدببة، والثعابين السامة - مجتمعة.

الغزلان تتغذى في ساحة أمامية بمدينة روكفيل بولاية ماريلاند بتاريخ 28 نوفمبر عام 2023 Credit: Craig Hudson/The Washington Post/Getty Images

والولايات المتحدة ليست وحدها التي تعاني من مشكلة الغزلان. وعلى سبيل المثال، قدّرت دراسة أجرتها وكالة الطبيعة الإسكتلندية NatureScot عام 2023، أن 700 شخص يصابون أو يقتلون في حوادث اصطدام سيارات الغزلان في المملكة المتحدة سنويًا.

إذن ما الذي يمكن للسائقين فعله لحماية أنفسهم من المواجهات غير المرغوب فيها مع هذه الحيوانات العاشبة؟

عندما لا يكون الوقت في صالحك

في مقاطعة فرانكلين بولاية ماين، تتيح علامة التحذير للسائقين معرفة أنهم يعبرون منطقة شديدة التعرض للغزلان. عندما ترى مثل هذه العلامات، أبطئ السرعة وكن في حالة تأهب قصوى. Credit: Education Images/Universal Images Group/Getty Images

يقول آدامز إن أفضل درع لديك ضد حوادث الاصطدام بالغزلان ليس أداة فاخرة، بل المعرفة.

ويشير إلى أن "الخطوة الأولى للمساعدة في تقليل الحوادث هي أن تكون على دراية بالوقت الذي تكون فيه الغزلان أكثر نشاطًا سواء يوميا أو سنويا".

أما يوميا، فيجب أن يكون شروق الشمس وغروبها أوقات تنبيه عالية للسائقين.

ويشرح آدمز أن الغزلان هي حيوانات تعرف بأنها أكثر نشاطًا عند الفجر والغسق، ذلك لأن الطريقة التي خلقت بها عيونها، تمكنّها من القيام بتجنب الحيوانات المفترسة وجمع ما تحتاج إليه عندما تتحرك خلال ظروف الإضاءة المنخفضة.

تتغذى الغزلان في متنزه فورت بورمان بولاية فيرجينيا الغربية، بالقرب من الحدود مع أوهايو. Credit: Maddie McGarvey/The Washington Post/Getty Images

ويضيف: "لذا فإن المزيد من النشاط في وقت لا نستطيع نحن البشر فيه الرؤية بشكل جيد يؤدي بالفعل إلى زيادة حوادث اصطدام الغزلان بالمركبات في تلك الأوقات".

ويتفق مع ذلك تشاد ستيوارت، المتخصص في إدارة الغزلان والأيائل والموظ في إدارة الموارد الطبيعية بولاية ميشيغان، مشيرا كذلك إلى أنماط حركة المرور الكثيفة خلال تلك الساعات.

مع ذلك، يحذّر آدامز من أن الاصطدامات يمكن أن تحدث في أي وقت على مدار الساعة.

ضع فصول السنة في الاعتبار

لقطة تظهر ظبية بيضاء الذيل على وشك عبور الطريق في صباح ضبابي. Credit: Carol Hamilton/iStockphoto/Getty Images

يمكن أن تحدث الاصطدامات أيضًا في أي وقت من السنة، إذ يشير آدامز إلى أن الغزلان لا تدخل في سبات شتوي. ولكن هناك موسمين خلال السنة يشكلان فرص أكثر خطورة.

ويشير آدامز إلى أن الأول هو الربيع، حينها تكون الغزلان أكثر نشاطًا على الطرق.

ويشرح قائلا: "عندما تضع ظبية ظباءها، فإنها تصبح إقليمية للغاية لتلك المناطق، وتنتشر الغزلان بشكل أكبر حول المناظر الطبيعية، ما يعني أنها أكثر عرضة للتواجد بالقرب من الطرق".

مع ذلك، يعتبر الخريف الموسم الأكثر خطورة، إذ خلال تلك الفترة، تزيد الغزلان بشكل كبير من أنماط حركتها اليومية، وفقا لآدامز.

وتسلط الأبحاث التي أجرتها شركة التأمين State Farm الضوء أيضًا على شهر نوفمبر /تشرين الثاني باعتباره الشهر الأكثر احتمالية في العام لوقوع تصادم مع الغزلان.

أين تكون في حالة تأهب قصوى

ينصح آدامز بتوخي المزيد من الحذر عندما تخرج الغابة بالقرب من الطريق، حيث "لن تكون لدينا فرصة كبيرة لرؤية الغزلان قبل أن تقفز أمام السيارة".

القيادة الدفاعية

ثلاثة غزلان تعبر طريقًا في كولورادو أمام لافتة "عبور الغزلان". Credit: Hillary Kladke/Moment RF/Getty Images

بمجرد أن تصبح على دراية أفضل بمتى وأين تكون مخاطر الاصطدام أعلى، فقد حان الوقت لوضع استراتيجيات القيادة موضع التنفيذ.

ويشرح ستيوارت أن يجب تطبيق مبادئ القيادة الآمنة الأساسية لتقليل فرصتك في الاصطدام بالغزلان.

وينصح ستيوارت أولاً وقبل كل شيء، بتجنب القيادة المشتتة.

ويوجّه بإبطاء سرعة المركبة في المناطق المعروفة بوجود أعداد كبيرة من الغزلان حتى يتمكن السائق من "الحصول على رد فعل أفضل إذا قفز أحدها أمام السيارة".

أما آدامز فينصح استخدم الأضواء الساطعة كلما أمكن ذلك خلال التواجد بمنطقة الغزلان، مع تجنب إعاقة حركة المرور القادمة.

وتنصح جمعية الغزلان الوطنية بالاستفادة من البوق في السيارة.

وفيما يلي بعض النصائح الأخرى لتفادي الاصطدام بالغزلان من شرطة ولاية ميشيغان: