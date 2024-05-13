هل تُصبح هذه الجزيرة في الصين مركزا لسياحة الفضاء؟

شاهد جانبًا من الاحتفالات الحماسية والزاهية للعام القمري الصيني الجديد في نيويورك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تُعد جزيرة هاينان في الصين أقرب جغرافيًا إلى هانوي منها إلى بكين، ونظرًا لشواطئها الرملية وطقسها المعتدل، فقد حصلت على لقب "هاواي الصينية".

ولكن هناك سبب آخر يجعل السياح من جميع أنحاء الصين يتدفقون إلى هاينان هذه الأيام، أي الفضاء.

وتُعد مدينة ونتشانغ موطنًا لمركز إطلاق الصواريخ، وكذلك صناعة السياحة التي تلبي الاهتمام المتزايد بالسياحة المتعلّقة بالفضاء.

ولم تُخف الصين رغبتها في تطوير السياحة هنا، مستلهمة من منطقة كيب كانافيرال في ولاية فلوريدا الأمريكية، التي تُعتبر منصة لإطلاق العديد من البعثات الفضائية الشهيرة لوكالة ناسا.

يقدم فندق Hilton Wenchang صينية شاي بعد الظهر بطابع فضائي Credit: Justin Robertson/CNN

وقامت CNN بزيارة مدينة ونتشانغ، الواقعة على الساحل الشمالي الشرقي لجزيرة هاينان، لخوض التجربة المثيرة بشكل مباشر قبل إطلاق المسبار Chang'e-6، الذي يهدف إلى استكشاف الجانب البعيد من القمر في مهمته التي تستغرق 53 يومًا.

ويبدو التصميم الداخلي لفندق "Hilton Wenchang"، وكأنه مركز فضاء أكثر من كونه منتجعًا استوائيًا نموذجيًا.

ومن المشاهد السماوية في الممرات إلى الصاروخ على بوفيه الفطور، استُوحي هذا المبنى مترامي الأطراف من مركز "Wenchang Launch Center" القريب.

وفي محل بيع التذكارات بالفندق، يمكن للزوار العثور على ألعاب أطفال، وحيوانات محشوة، ونماذج مستوحاة من الفضاء.

وقبل انطلاق مهمة القمر في مايو /أيار الجاري، قدّم الفندق صنيّة شاي بعد الظهر مستوحاة من الفضاء الجوي.

ومقابل حوالي 30 دولارًا، حصل الضيوف على كعك بحجم صغير على شكل كوكب، وطائرات من الشوكولاتة ورواد فضاء، وصاروخ مملوء بحلوى الموس، ومزين ببلورات السكر الزرقاء والوردية التي تمثل السماء.

تجمع المتفرجون على أحد الشواطئ في مدينة ونتشانغ لمشاهدة لحظة إطلاق صاروخ Long March-8 Y3. Credit: Liu Guoxing/VCG/Getty Images

ويمكن ملاحظة موضوع الفضاء في جميع أرجاء المدينة، حيث تتدلى تصاميم الصواريخ من أعمدة الإنارة، وهناك العديد من العروض للمركبات الفضائية الصينية، التي تُعد مثالية لالتقاط صورة ذاتية أو عائلية. حتى أن المياه المعبأة تُباع بالمتاجر في حاويات على شكل صواريخ.

وأدى نمو برنامج الفضاء الصيني إلى زيادة الاهتمام بكل ما يتعلق بالطيران.

وقد أخبر ممثلو الفندق CNN أن أسعار الغرف في فندق "Hilton Wenchang" قد تكون أعلى بمعدل 7 مرات عندما يتزامن التوقيت مع إطلاق إحدى امهمات الفضائية. ويمكن للزوار مشاهدة لحظة الإطلاق من شاطئ الفندق.

وتشير وسائل الإعلام الرسمية في الصين إلى أن 1.5 مليون شخص قاموا بزيارة ونتشانغ خلال العامين الماضيين، في حين ارتفع عدد الفنادق من 5 إلى أكثر من 50 فندقا.

ومن غير المستغرب أن يغرس برنامج الفضاء شعوراً بالفخر الوطني في الصين. وهذا بالتأكيد هو الحال بالنسبة للمصور يان زيهوا، الذي نَصب كشك في المدينة ليبيع أعماله الفوتوغرافية على البطاقات البريدية.

وقال زيهوا لـ CNN: "رغم أن هذه هي المرة الـ24 التي أرى فيها إطلاق الصاروخ، إلا أن الأمر لا يزال يشعرني بالحماسة".

ويجدر بالذكر أن الضيوف يُحضرون أولادهم ليشهدوا هذه اللحظة الكبيرة، وقال العديد منهم لـ CNN إنهم يأملون أن تؤدي مشاهدة لحظة إطلاق مهمة عن قرب إلى منح الأطفال اهتمامًا بالعلوم والتكنولوجيا.

وتُعد مناطق الجذب المستوحاة من الفضاء مجرد واحدة من الطرق التي تعمل بها الصين على تنويع عروضها السياحية في هاينان خارج الشاطئ.

وهناك منتجع ومتنزه على طراز الشخصية الكرتونية Hello Kitty قيد الإنشاء مع تاريخ افتتاح مبدئي في عام 2025.

ومن الأسهل على السياح من جميع أنحاء العالم زيارة هاينان مقارنة بالمناطق الأخرى في الصين، إذ أن الجزيرة لا تطلب تأشيرة من الأشخاص في أكثر من 50 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة، وكندا، وفرنسا، ونيوزيلندا، وماليزيا، واليابان.