السياحة في السعودية.. أجمل أماكن الزيارة في الباحة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— يُعتبر تطور السياحة في المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني وخفض الاعتماد على النفط.

ومن المناطق السعودية التي برزت في الآونة الأخيرة بحسب ما ذكرته الهيئة العامة للسياحة في المملكة العربية السعودية، هي مدينة الباحة التي تقع في جنوبي شرق المملكة. وتتميز الباحة بثروتها الطبيعية المتنوعة وقراها التاريخية التي تعكس تراثها العريق.

وتندرج الباحة ضمن الاستراتيجية الوطنية للسياحة التابعة لوزارة السياحة السعودية والتي تضم 10 وجهات سياحية سعودية و35 موقعًا للزيارة. وتتضمن لائحة المواقع السياحية التي يُنصح بزيارتها موقعين في مدينة الباحة: وهما جبل شدا وذي عين. فما المميز في هذين الموقعين؟

جبل شدا

يتميز الجبل بطبيعته الصخرية، ويُعد الأعلى في سهل تهامة، أي السهل الساحلي المحاذي للبحر الأحمر، ويرتفع 2200 متر عن مستوى سطح البحر بحسب ما ذكره الموقع الرسمي لوزارة السياحة السعودية.

ذي عين

تبعد هذه القرية في مدينة الباحة 25 كيلومترًا عن مركز المدينة، وتحيط بها المرتفعات الجبلية من كل الجهات، وتضم أكثر من 30 منزلاً بحسب ما أوضحه موقع وزارة السياحة السعودية.

وتمتاز أيضاً بطابعها الأثري والذي يبلغ من العمر نحو 4 قرون، حيث تضم البيوت الأثرية ذات النمط العمراني الفريد والتي تحولت غالبيتها إلى مطاعم، ومتاحف، ومحال حرفية، وفنادق.

وتزدهر السياحة الزراعية في مدينة الباحة بقراها المتنوعة، حيث من الممكن أيضاً استكشاف الغابات مثل غابة رغدان السياحية، والمزارع الزراعية مثل مزرعة الزيتونة.