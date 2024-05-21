"نودلز البحر".. امرأة ترصد أعجوبة على شاطئ حيّرت رواد الإنترنت

امرأة ترصد مشهدًا عجيبًا لـ"نودلز البحر".. من أي كائن أتى؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل رمى أحد كومة من شعيرية "نودلز" سريعة التحضير على الشاطئ؟ هذا ما اعتقده العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي لدى مشاهدتهم مقطع فيديو عجيب وثّقته الشابة الشغوفة بالحياة البحرية، ريبيكا لين نجوين.

ويعرض المشهد (شاهد الفيديو أعلاه) في الحقيقة كتلة من البيض خرجت من كائن رخوي يُدعى أرنب البحر (Sea Hare) على إحدى شواطئ ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وبما أنّها تبدو مثل كومة من الشعيرية بالفعل، صاحب الفيديو تعليق ظريف من نجوين حثّت فيه متابعيها على تجنب تناولها.

وفقًا لما ذكره الموقع الرسمي لإدارة المتنزهات الوطنية في أمريكا (NPS) عبر الإنترنت، تضع هذه الحيوانات البحرية كتلة من البيض تحتوي على حوالي 80 مليون أرنب بحري مرتقب خلال موسم التزاوج (أي فصلي الربيع والصيف).

وفي غضون فترة تتراوح بين 10 و12 يومًا، تُصبح هذه الكتلة داكنة اللون، وتطلق يرقات عوالقية تسبح بِحُريّة، بحسب ما أوضحه الموقع الرسمي لإدارة المتنزهات الوطنية في أمريكا.

وفي مقابلة مع موقع CNN بالعربية، أوضحت نجوين أن "الأرانب البحرية هي نوع من البزاقات البحرية. كنت أستكشف شاطئًا به حوض كبير يشهد تيارات المد والجزر، حيث تتواجد الأرانب البحرية غالبًا".

وبالإضافة إلى تشبيه البيض بشعيرية "النودلز"، أشارت نجوين أنّها تبدو أيضًا مثل "حزمة من معكرونة السباغيتي وردية اللون".

وأدهش المشهد الملايين من مستخدمي الإنترنت، الذين اعتقدوا أنّها عبارة عن كومة من الشعيرية المرمية بالفعل.

وذكرت إحدى التعليقات: "اعتقدت أنّها شعيرية بالفعل"، فيما قالت أخرى: "افترضت حقًا أنّ شخصًا ما سكب الشعيرية خاصته فوق الرمال".

وتهوى نجوين مشاركة ما ترصده من الكائنات البحرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصًا لمتابعيها الذين لا يعيشون بجوار المحيط، أو مناطق المد والجزر الغنية بالكائنات الزاهية.

وبدأت رحلاتها إلى الشاطئ كهواية في عام 2020 خلال ذروة جائحة فيروس كورونا، وعندما أصبح التواصل الاجتماعي مع الآخرين صعبًا، ما شجّعها ذلك على زيارة الشواطئ المحلية.