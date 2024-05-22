دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تجذب البحرين السياح من كافة أقطار العالم، وتُعتبر غنية بتراثها العريق، وتاريخها الغني، وأماكنها السياحية المتنوعة.

ويساهم موقع البحرين في الخليج بجعلها مركزاً استراتيجياً للعديد من النشاطات السياحية والثقافية. إذ يشير الموقع الإلكتروني لوزارة الإعلام في البحرين على صفحته الخاصة بالسياحة والثقافة إلى أنه تم إدراج قلعة البحرين ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي لعام 2005 ومسار اللؤلؤ ضمن القائمة عينها لعام 2012.

ما هي أجمل الأماكن السياحية في البحرين؟

تضم لائحة الأماكن السياحية التي أدرجها الموقع الإلكتروني لوزارة الإعلام في البحرين مجموعة من المواقع الأثرية والدينية والرياضية. وتأتي من بينها:

قلعة البحرين التاريخية: بنيت القلعة على تلة أثرية منذ أكثر من 4000 سنة، وهي مركز لحضارة دلمون.

قلعة البحرين التاريخية Credit: Robert Cianflone

قلعة الشيخ سلمان بن أحمد الفاتح: بنيت في عام 1812 على طراز الحصون الإسلامية على أنقاض قلعة قديمة، وتُعرف أيضاً باسم قلعة الرفاع نسبةً لموقعها. تحولت بعدها القلعة إلى مقر سكني، ثم إلى مكتب للحكومة في عام 1869، لتُصبح منذ السبعينيات موقعاً تاريخياً مهماً.

المتحف الوطني: أول متحف يفتح أبوابه في منطقة الخليج خلال عام 1988 وهو تتويج لجهود البحرين في الحفاظ على تراث الأمة وتاريخها.

حلبة البحرين الدولية: تستضيف منذ عام 2004 بطولة العالم للفورمولا 1.

حلبة البحرين الدولية Credit: Pool

المساجد: تضم اللائحة مسجد الخميس، وهو من أقدم المساجد في العالم العربي، حيث بُني بالعصر الأموي في عام 692، ومسجد الفتح الذي بُني في عام 1987، وهو أكبر مسجد في مملكة البحرين اليوم حيث يتسع لأكثر من 7 آلاف مصلي.

مسار اللؤلؤ: هو مسار يبلغ طوله 3.5 كيلومتر يقع في جزيرة المحرق، ويتكوّن من 17 مبنى، و3 مصائد لؤلؤ، وجزء من الساحل، وواجهة بحرية لقلعة بو ماهر. أما المباني المدرجة ضمن هذا المسار فهي مساكن ومجالس لتجار اللؤلؤ، وتضم منزل حاكم البحرين بين عامي 1869 و 1932، بالإضافة إلى مراكز تسوق، وأماكن للتخزين، ومسجد عائلة سيادي.