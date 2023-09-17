اليونسكو تضيف مواقع جديدة إلى قائمة التراث العالمي الشهيرة.. ما هي؟

مع الدمار الذي لحق بالمواقع التاريخية بأوكرانيا جراء الغزو الروسي.. كيف تحاول اليونسكو حماية هذه المواقع التراثية؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اختتمت لجنة التّراث العالمي التّابعة لمنظمة اليونسكو مناقشاتها بشأن المواقع المعرّضة للخطر، وبدأت في إضافة مواقع جديدة السبت إلى قائمتها المرموقة للتراث العالمي.

واعتُبِرت عدّة مواقع في أوكرانيا، وهي كاتدرائية القديسة صوفيا، ومجمّع دير "كييف بيشيرسك لافرا"، ويقع كلاهما في العاصمة كييف، في خطر بوقتٍ سابق من هذا الأسبوع، إضافةً للمركز التاريخي لمدينة لفيف في غرب أوكرانيا.

وانطلقت المناقشات السبت للنظر في 50 موقعًا مرشحًا لقائمة التراث العالمي الشهيرة.

أُضيف جبل "بيليه"، وهو بركان نَشِط في جزيرة "مارتينيك" الفرنسية، إلى قائمة التراث العالمي. Credit: J.B. Barret/DEAL Martinique/Courtesy UNESCO World Heritage Nomination Office

وفي اليوم الأول، اختيرت غابات "أودزالا-كوكوا" في الكونغو، وبراكين وغابات جبل "بيليه" و"بيتون" في جزيرة "مارتينيك" الفرنسية، لإدراجها في قائمة التراث العالمي.

المواقع المهدّدة بالخطر

كاتدرائية في مجمّع دير "كييف بيشيرسك لافرا" في أوكرانيا. Credit: Yurii Stefanyak/Global Images Ukraine/Getty Images

وتتضمن قائمة التراث العالمي المعرض للخطر المواقع التراثية المهددة بالنزاعات المسلحة، والكوارث الطبيعية، والتلوث، وغيرها.

وبُنيت كاتدرائية القديسة صوفيا والمباني الرهبانية المرتبطة بها في القرن الـ11، وهي مزينة بالفسيفساء واللوحات الجدارية الجذابة، وتمت إضافتها إلى قائمة الوجهات المعرضة للخطر إلى جانب المجمّع الرهباني القريب "كييف بيشيرسك لافرا"، المعروف أيضًا باسم "دير الكهوف".

وأُدرج المركز التاريخي لمدينة لفيف الواقع بالقرب من الحدود البولندية ضمن القائمة أيضًا.

ويتكون الموقع من قلعة تعود إلى القرن الخامس، ومعبدٍ يهودي، والعديد من المباني الدينية الأخرى.

وبحسب بيان من اليونسكو، سيُمهّد إدراج هذه المواقع الطريق أمام "مساعدات مالية وفنية إضافية من أجل تنفيذ تدابير الطوارئ الجديدة، بما يتماشى مع التدابير التي اتخذتها أوكرانيا مع اليونسكو بالفعل".

وجاء قرار إضافة المواقع الأوكرانية بعد وقتٍ قصير من اختيار اللجنة عدم إدراج مدينة البندقية الإيطالية وبحيرتها في القائمة ذاتها.

مواقع التراث العالمي

فيل في حديقة "أودزالا-كوكوا" في كونغو. Credit: Education Images/Universal Images Group Editorial/Getty Images

مع انتقال المناقشات إلى المتنافسين على حصد مكانة ضمن قائمة مواقع التراث العالمي، أُدرِجت غابات "أودزالا-كوكوا" في الكونغو السبت.

هذه الغابات واحدة من أقدم الحدائق في أفريقيا، كما أنّها واحدة من أكبر الغابات الاستوائية المطيرة في العالم.

كما تم إدراج براكين وغابات جبل "بيليه" و"بيتون" في الجزء الشمالي من جزيرة "مارتينيك" الفرنسية أيضًا.

وفي الوقت نفسه، تم توسيع موقع مُدرج ضمن القائمة بالفعل، وهو خليج "ها لونغ" في فيتنام، ليشمل أرخبيل "كات با"، وهو أكبر أرخبيل من الحجر الجيري في البلاد.

وأُدرِج كلاهما الآن كموقعٍ واحد.

وخلال الأيام القليلة المقبلة، ستُراجع اللجنة الترشيحات المتبقية، والتي تشمل قلعة من عصر الفايكنج في الدنمارك، وأعمال ترابية عمرها ألفي عام في أوهايو.

ويجب أن تكون المواقع ذات "قيمة عالمية استثنائية" ليتتم إضافتها إلى قائمة التراث العالمي، وفقًا لليونسكو.