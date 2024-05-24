أغنى رجل في إفريقيا يشكو من حاجته إلى 35 تأشيرة للسفر بأنحاء قارته

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يواجه أغنى رجل في إفريقيا صعوبةً بالسفر في أنحاء قارّته.

ورُغم ممارسته للتجارة في بلدانٍ متعددة، اشتكى أليكو دانغوت، المولود في نيجيريا من أنّه يواجه عقبات أكبر بكثير أثناء عبور إفريقيا مقارنةً بالزوار الذين يحملون جوازات سفر أوروبية.

وصرح دانغوت أثناء منتدى الرؤساء التنفيذيين في إفريقيا، الذي عُقِد في كيغالي مؤخرًا، قائلًا: "كمستثمر، وكشخص يريد أن يجعل إفريقيا عظيمة، يجب أن أتقدم بطلب للحصول على 35 تأشيرة مختلفة تُختم على جواز سفري".

وأضاف: "ليس لدي الوقت الكافي للتوجه إلى السفارات، وتسليم جواز سفري للحصول على تأشيرة".

وأعادت تحديات رجل الأعمال، البالغ من العمر 67 عامًا، إشعال عاصفةٍ جديدة حول الإحباطات المتعلقة بالسفر داخل إفريقيا بالنسبة للأفارقة.

قال أليكو دانغوت إنّه يواجه تحديات عديدة عند عبور الحدود الإفريقية. Credit: Hollie Adams/Bloomberg/Getty Images

والأمر الأكثر إثارة للغضب بالنسبة للعديد من الأفارقة، هو أنّ جوازات السفر الأوروبية الصادرة عن المستعمرين السابقين تتمتع بإمكانية أكبر للوصول بلا تأشيرة إلى إفريقيا مقارنةً بالعديد من جوازات السفر الإفريقية.

وتلك نقطة أوضحها دانغوت بقوة في كيغالي، عندما التفت إلى المدير التنفيذي الفرنسي بجواره قائلاً: "أستطيع أن أؤكد لكم أنّ باتريك (بويانيه، الرئيس التنفيذي لشركة Total Energies) لا يحتاج إلى 35 تأشيرة على جواز سفر فرنسي، ما يعني أنّك تتمتع بحرية الحركة أكبر مقارنةً بي في إفريقيا".

وأشاد دانغوت برواندا، التي ألغت تأشيرات الدخول لجميع المواطنين الأفارقة في عام 2023.

وتوفر بنين، وغامبيا، وجزر سيشيل أيضًا إمكانية الوصول بدون تأشيرة لجميع الأفارقة.

ولكن العديد من الدول الإفريقية لا تزال تحتاج إلى تأشيرات دخول من الأفارقة الآخرين، والتجربة محفوفة بالتمييز، والعدوانية، والرسوم الباهظة.

تجربة مهينة

قال مخرج أفلام السفر النيجيري، تايو آينا، إنّه أُجبر على توفير عينة من البراز أمام ضابط هجرة إثيوبي للتأكد من أنّه لم يتعاط أي مخدرات عندما وصل إلى أديس أبابا في أبريل/نيسان من عام 2021.

وأكّد آينا لـCNN في مقابلةٍ عبر الهاتف من لندن: "لقد كانت التجربة الأكثر إذلالاً بالنسبة لي أثناء السفر داخل إفريقيا".

وأضاف آينا الذي يبلغ من العمر 31 عامًا، أنه حُجز في مطارات كينيا، وجنوب إفريقيا، بسبب جواز سفره النيجيري، معلنًا هذا العام أنّه اشترى جواز سفر من دولة سانت كيتس ونيفيس الكاريبية مقابل 150 ألف دولار حتى يتمكن من السفر بحريةٍ أكبر.

وأعلن الاتحاد الإفريقي أنّ أحد أهدافه تشمل إزالة "القيود المفروضة على قدرة الأفارقة على السفر، والعمل، والعيش داخل قارتهم من خلال تحويل القوانين المقيِّدة، وتعزيز السفر بدون تأشيرة"، لكن كان تنفيذ ذلك بطيئًا.

وحرية الحركة داخل القارة جزء مهم بمنطقة التجارة الحرة في القارة الإفريقية، ولكن لم تتم متابعة تنفيذ الالتزامات.

وأوضح الباحث في مجال الهجرة، آلان هيرش، لـCNN، إنّ الخوف من الهجرة الدائمة هو أحد الأسباب التي تمنع الدول الإفريقية من تسهيل سفر الأفارقة الآخرين إليها.

وشرح هيرش قائلًا: "تخاف الدول الإفريقية الأكثر ثراءً من أن يبحث الأشخاص من الدول الفقيرة عن طريقةٍ للانتقال بشكلٍ دائم إلى هناك".

ويدير الأستاذ المتقاعد من جامعة كيب تاون برنامجًا حول الهجرة في معهد "نيو ساوث" للأبحاث في جوهانسبرغ.

تحديات جديدة

رغم أن الأفارقة يستطيعون التنقل بحرية نسبية داخل مناطقهم، إلا أنّ السفر إلى أماكن أبعد يمثل تحديًا حتّى الآن.

ولا يحتاج المسافرون من دول مجموعة شرق إفريقيا (East African Community) إلى تأشيرة داخل المنطقة، وغالبية أجزاء جنوب وغرب إفريقيا مفتوحة لمواطني المناطق المعنية.

ورغم أنّ الأمر قد يبدو كتقدم، إلا أنّه قد يؤدي إلى بعض التحديات الجديدة.

وكان الحصول على التأشيرة النيجيرية عند الوصول يبلغ 25 دولارًا لحاملي جوازات السفر الكينية.

ولكن بعد تغيير عملية التقديم، أصبح على الكينيين الآن التقدم بطلبٍ للحصول على تأشيرة إلكترونية نيجيرية مقدمًا في مقابل مبلغ 215 دولار.

ووعد الرئيس الكيني، ويليام روتو، بإلغاء تأشيرات الدخول لكل من يسافر إلى الدولة الواقعة في شرق إفريقيا، كما أنّه قدّم تصريح سفر إلكتروني بدلاً من ذلك.

ولكن عملية التقدم له تشبه عملية الحصول على التأشيرة، إذ تبلغ كلفتها 30 دولارًا بدون حساب رسوم المعالجة، وقد تستغرق الموافقة عدة أيام. وتتطلب العديد من طلبات الحصول على التأشيرات تعبئة استمارة، وتوفير بيانات متعلقة بالبنك، وحجوزات الطيران، والفنادق.

وغالبًا ما يتم رفض المتقدمين بسبب عدم اكتمال المستندات أو لأسباب غير واضحة.

وقال صانع المحتوى النيجيري آينا: "احتجزت جنوب إفريقيا جواز سفري لخمسة أشهر تقريبًا".

ويَسمح له جواز سفره الجديد من سانت كيتس بالذهاب إلى المزيد من البلدان الإفريقية مقارنةً بجواز سفره النيجيري.