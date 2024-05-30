على بعد 420 كيلومترًا فوق الأرض.. "ناسا" تشارك صورة لدبي من الفضاء

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- شاركت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، الثلاثاء، صورة لمدينة دبي التُقطت من الفضاء، لاستعراضها كواحدة من 3 وجهات للعطلات حول العالم وثقها رواد الفضاء من على متن محطة الفضاء الدولية.

وجاء في تعليق "ناسا" على الصور التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على منصة "إنستغرام"، الذي يتابعه 98 مليون شخص: "لدينا رغبة في السفر! إليكم كيف تبدو بعض وجهات العطلات حول العالم من محطة الفضاء الدولية في هذه الصور التي التقطها رواد فضاء ناسا".

وأضافت "ناسا" تفاصيل للصور الثلاث من دبي، والمكسيك، وإيطاليا.

وبحسب وصف "ناسا"، توثّق الصورة من دبي، التي التُقطت من على متن محطة الفضاء الدولية أثناء دورانها على ارتفاع نحو 420 كيلومترًا فوق الأرض، "نخلة جبل علي"، وهي إحدى الجزر الاصطناعية الثلاث في دبي.

وتعد "نخلة جبل علي" إضافة جديدة لوجهات دبي البحرية، وتمتد على مساحة 13.4 كيلومتر مربع، أي ما يعادل ضعف حجم "نخلة جميرا" ، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".