من المكسيك إلى هولندا..7 شطائر يجب تجربتها من حول العالم

شطيرة برغر بمفهوم مبتكر يُقدمها هذا المطعم في أبوظبي.. ما سرّه؟

وُصفت بـ"البرغر المثالي".. ما السر وراء هذه الشطيرة في إكسبو2020 دبي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل هناك وجبة محبوبة حول العالم أكثر من الشطائر؟

ويشبه استكشاف الشطائر السفر حول العالم إلى حدٍ كبير. ومن الأرغفة المحشوة بلحوم وصلصات شهية، إلى أخرى أكثر بساطة، إليك 7 شطائر يجب عليك تجربتها:

"تورتا أهوجادا"، المكسيك

تُغمر هذه الشطيرة المكسيكية بصلصة شهية. Credit: Marcos/Adobe Stock

تُعتبر هذه الشطيرة من أكثر الوجبات شهرةً في شوارع مدينة غوادالاخارا المكسيكية.

ولتحضير هذه الوجبة، يوضع لحم الخنزير المفروم في خبزٍ مقرمش، ومن ثم يُغمر في صلصة حمراء حارة قيل إنّها أصبحت تقليدية عن طريق الصدفة عندما سقطت شطيرة في الصلصة.

"بانه مي"، فيتنام

ستجد هذه الشطيرة الزاهية في فيتنام. Credit: Anastasia Nurullina/iStockphoto/Getty Images

أضاف الفيتناميون لمستهم الخاصة على خبز "الباغيت"، والذي يجسد بقايا الاستعمار الفرنسي.

والآن، تُباع شطيرة "بانه مي" على عربات الطعام في كل زاوية شارع تقريبًا في مدينة هو تشي منه، وفي جميع أنحاء فيتنام، وهي محبوبة على نطاق واسع خارج حدود البلاد.

وتُحشى النسخة الكلاسيكية بلحم الخنزير المحضر على الطريقة الفيتنامية، والجزر المخلل المبشور، والفجل المخلل، والكزبرة، والمايونيز، ومكونات أخرى.

"موفاليتا"، الولايات المتحدة

شطيرة أمريكية بلمسة إيطالية. Credit: Brent HofackerAdobe Stock

يعود فضل ابتكار هذه الشطيرة للمهاجرين الإيطاليين الذين استقروا في الحي الفرنسي السفلي لنيو أورلينز بين أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين.

وتتكوّن الشطيرة من أرغفة الخبز المستديرة، والمغطاة بالسمسم، وتتمازج داخلها طبقات الزيتون، وسجق الـ"سلامي"، ولحم الخنزير، ومختلف أنواع الجبن.

"تشيب باتي"، المملكة المتحدة

تتمتع هذه الشطيرة من المملكة المتحدة بالبساطة. Credit: David PimboroughAdobe Stock

هذه شطيرة مصنوعة من الخبز الأبيض المدهون بالزبدة، ومحشية بالبطاطا المقلية. ويُقال إنّ جذورها تعود إلى ستينيات القرن التاسع عشر، وتحديدّا إلى متجر للأسماك والبطاطا يقع عند شاطئ البحر في لانكشاير بإنجلترا.

شطيرة الرنجة، هولندا

السمك المملح هو المكون الرئيسي لهذه الشطيرة الهولندية. Credit: Africa Studio/Adobe Stock

هذه الشطيرة الهولندية الكلاسيكية مخصصة لمحبي المأكولات البحرية فقط.

وتُقدم الشطيرة باردة، وهي مصنوعة من خبز مقرمش شبيه بـ"الباغيت"، وشرائح رقيقة من أسماك الرنجة المملحة، ومكعبات البصل.

وقد تشمل الشطيرة قطعًا من الخيار المخلل أيضًا.

"تشوريبان"، الأرجنتين

صورة لشطيرة "تشوريبان" شهية من الأرجنتين. Credit: Juan Mabromata/AFP/Getty Images

تشمل المكونات الشهية لهذا الطبق الأرجنتيني الكلاسيكي النقانق، مع الخردل، وصلصة "تشيميتشوري". ويمزج اسم الشطيرة بين كلمتي "تشوريزو"، أي السجق، و"بان"، أي الخبز.

"سباتلو"، جنوب إفريقيا

جرب هذه الشطيرة اللذيذة عند زيارة جنوب إفريقيا. Credit: Fanfo/Adobe Stock

ترتبط هذه الشطيرة بمقاطعة غوتنغ وجوهانسبرغ بشكلٍ خاص.

وغالبًا ما يُشار إليها بـ"كوتا"، وهي كلمة تعني "ربع" تقريبًا، إذ تتكوّن من ربع رغيف خبز يتم تجويفه، وحشوه باللحم، والبطاطا المقلية، والجبن، واللحم المقدد، وشرائح الـ"بولوني"، والنقانق المصنوعة على الطريقة الروسية، وتُضاف إلى هذه المكونات صلصة "أتشار الحارة" (مصنوعة من فاكهة المانجو الخضراء)، وبيضة مقلية.