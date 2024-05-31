من المكسيك إلى هولندا..7 شطائر يجب تجربتها من حول العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل هناك وجبة محبوبة حول العالم أكثر من الشطائر؟
ويشبه استكشاف الشطائر السفر حول العالم إلى حدٍ كبير. ومن الأرغفة المحشوة بلحوم وصلصات شهية، إلى أخرى أكثر بساطة، إليك 7 شطائر يجب عليك تجربتها:
"تورتا أهوجادا"، المكسيك
تُعتبر هذه الشطيرة من أكثر الوجبات شهرةً في شوارع مدينة غوادالاخارا المكسيكية.
ولتحضير هذه الوجبة، يوضع لحم الخنزير المفروم في خبزٍ مقرمش، ومن ثم يُغمر في صلصة حمراء حارة قيل إنّها أصبحت تقليدية عن طريق الصدفة عندما سقطت شطيرة في الصلصة.
"بانه مي"، فيتنام
أضاف الفيتناميون لمستهم الخاصة على خبز "الباغيت"، والذي يجسد بقايا الاستعمار الفرنسي.
والآن، تُباع شطيرة "بانه مي" على عربات الطعام في كل زاوية شارع تقريبًا في مدينة هو تشي منه، وفي جميع أنحاء فيتنام، وهي محبوبة على نطاق واسع خارج حدود البلاد.
وتُحشى النسخة الكلاسيكية بلحم الخنزير المحضر على الطريقة الفيتنامية، والجزر المخلل المبشور، والفجل المخلل، والكزبرة، والمايونيز، ومكونات أخرى.
"موفاليتا"، الولايات المتحدة
يعود فضل ابتكار هذه الشطيرة للمهاجرين الإيطاليين الذين استقروا في الحي الفرنسي السفلي لنيو أورلينز بين أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين.
وتتكوّن الشطيرة من أرغفة الخبز المستديرة، والمغطاة بالسمسم، وتتمازج داخلها طبقات الزيتون، وسجق الـ"سلامي"، ولحم الخنزير، ومختلف أنواع الجبن.
"تشيب باتي"، المملكة المتحدة
هذه شطيرة مصنوعة من الخبز الأبيض المدهون بالزبدة، ومحشية بالبطاطا المقلية. ويُقال إنّ جذورها تعود إلى ستينيات القرن التاسع عشر، وتحديدّا إلى متجر للأسماك والبطاطا يقع عند شاطئ البحر في لانكشاير بإنجلترا.
شطيرة الرنجة، هولندا
هذه الشطيرة الهولندية الكلاسيكية مخصصة لمحبي المأكولات البحرية فقط.
وتُقدم الشطيرة باردة، وهي مصنوعة من خبز مقرمش شبيه بـ"الباغيت"، وشرائح رقيقة من أسماك الرنجة المملحة، ومكعبات البصل.
وقد تشمل الشطيرة قطعًا من الخيار المخلل أيضًا.
"تشوريبان"، الأرجنتين
تشمل المكونات الشهية لهذا الطبق الأرجنتيني الكلاسيكي النقانق، مع الخردل، وصلصة "تشيميتشوري". ويمزج اسم الشطيرة بين كلمتي "تشوريزو"، أي السجق، و"بان"، أي الخبز.
"سباتلو"، جنوب إفريقيا
ترتبط هذه الشطيرة بمقاطعة غوتنغ وجوهانسبرغ بشكلٍ خاص.
وغالبًا ما يُشار إليها بـ"كوتا"، وهي كلمة تعني "ربع" تقريبًا، إذ تتكوّن من ربع رغيف خبز يتم تجويفه، وحشوه باللحم، والبطاطا المقلية، والجبن، واللحم المقدد، وشرائح الـ"بولوني"، والنقانق المصنوعة على الطريقة الروسية، وتُضاف إلى هذه المكونات صلصة "أتشار الحارة" (مصنوعة من فاكهة المانجو الخضراء)، وبيضة مقلية.