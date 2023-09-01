ما الذي يمكنك تناوله بمصر مقابل دولارين فقط؟ مدون فيتنامي يشارك تجربته

ليس لضعاف القلوب.. هل تجرؤ على عبور هذا الجسر الزجاجي في فيتنام المعلق على ارتفاع 150 متراً فوق سطح الأرض؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هذا الوعاء من حساء "فو" (Pho) الفيتنامي ليس كما تتوقع، إذ أنه يُطهى في المرق ببطء وعلى نار هادئة لمدة تصل إلى 48 ساعة، ويقدّم مع أضلاع لحم طرية ومكونات فاخرة مثل شرائح لحم البقر "الواغيو"، وكبد الأوز، وثمار الكمأ - وتعلوه ورقة ذهب صالحة للأكل. ويُضاف إليها دهن البط أيضًا لإعطائه المزيد من الطعم الغني.

أما تكلفة الوجبة؟ فتبلغ 170 دولارًا، أي ما يعادل 4.1 مليون دونغ فيتنامي.

ويقدّم منه خمسة أطباق فقط يوميًا.

وقال لو ترونج، وهو رئيس الطهاة بمطعم "Oriental Pearl" في مدينة هو تشي منه: "الفو يعد الطبق الوطني في فيتنام، ويمكن الاستمتاع به في أي مكان وفي أي وقت من اليوم... وأردت إظهار التقدير اللائق بهذه النسخة الجديدة الفاخرة".

يقع المطعم داخل فندق "Vinpearl Landmark 81, Autograph Collection"، الذي يعد أعلى فندق في البلاد.

وأوضح ترونج لـCNN أنه رغم أن طبقه الخاص يستخدم مكونات مستوردة عالية الجودة، إلا أنه اتبع الطريقة التقليدية لطهيه، أي طهي كل من عظام النخاع، وذيل الثور الغني، وذبائح الدجاج، والأضلاع القصيرة مع التوابل مثل القرفة واليانسون لمدة يومين لإنشاء "نكهة عميقة وغنية رائعة".

أما عن ابتكاره، فقد أشار ترونج إلى أن: "هذا هو تصوري الجديد لأحد الأطباق الأكثر شعبية في العالم"، مضيفًا: "تقليديًا، لا يعتبر الفو طعامًا فاخرًا، ولكننا تمكنا من تعزيز النكهات لجعل هذا الإصدار يتمتع بمذاق غني ورائع".

وأشار ترونج إلى أن إضافة ورقة الذهب كان من أجل "رفع مستوى الطبق من الناحية الجمالية ... بحيث لا يبدو ببساطة مثل وعاء حساء عادي من النودلز".

ويمكن القول إن حساء الفو يُعد أحد أشهر الأطباق الفيتنامية، ويتم تناوله في الصباح والظهيرة والمساء ويُقّدم على نطاق واسع في جميع أنحاء البلاد، سواء في المنازل، وأكشاك الباعة المتجولين في الشوارع، أو المطاعم.

ورغم أنه محبوب أيضًا في جميع أنحاء العالم، إلا أن عشاق الطعام يقولون إن طبق حساء النودلز المتواضع يعكس التغيرات الثقافية والسياسية والاقتصادية في فيتنام.

وفي أبسط صوره، يتكون حساء "الفو" من نودلز الأرز العادي في مرق اللحم البقري أو في بعض الأحيان الدجاج، مزين بالأعشاب وشرائح اللحم الرفيعة.

ويقدم وعاء الحساء النموذجي هذا في الأزقة وزوايا الشوارع في المدن الفيتنامية، حيث تتراوح تكلفته ما بين 1.50 دولار إلى 3 دولارات، بينما سيكلفك وعاء حساء "الفو" المترف المقدم من قبل مطعم "Oriental Pearl" أضعاف ذلك بمعدل 50 مرة على الأقل.

مع ذلك، لا يُعد حساء "الفو" من "Oriental Pearl" الوحيد باهظ الثمن في المدينة.

بالمثل، يقدم مطعم "Anan Saigon" الحائز على نجمة ميشلان، والذي يقع أيضًا في مدينة هو تشي منه، تجربة راقية لحساء "الفو" باستخدام مكونات غير تقليدية، مثل الكافيار، والساكي الياباني، وقنديل البحر، وشرائح أسماك الحفش - بسعر 100 دولار، ما يُعد بمثابة صفقة رابحة بالمقارنة.

ويعتقد ترونج أن أحدث إصدارته، يُعد طبق "الفو" الأكثر متعة في العالم.

وقال ترونج: "أردنا الارتقاء بهذا المطبخ الكلاسيكي إلى مستويات جديدة من الفخامة والرقي مع دفع حدود المطبخ الفيتنامي أيضًا"، مؤكدًا أن "النتيجة هي وعاء مذهل من الفو يبقى مذاقه عالقا في براعم التذوق، وفي الذاكرة أيضا".