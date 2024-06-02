"مهرج ودمية بيد إسرائيل".. إيقاف مسؤولين في المالديف عن العمل بعد سخريتهم من رئيس وزراء الهند

لن يعتمد على سحر شواطئها فحسب.. كيف يبدو مستقبل السياحة في جزر المالديف؟

(CNN)-- أعلنت جزر المالديف أنها ستمنع حاملي جوازات السفر الإسرائيلية من دخول البلاد وسط الحرب في غزة، وفقا لبيان صحفي صدر الأحد عن المكتب الرئاسي لجزر المالديف.

تشتهر الدولة الجزيرة بمنتجعاتها الفاخرة وشواطئها الرملية البيضاء التي لا نهاية لها. وهي عبارة عن أرخبيل يقع في المحيط الهندي.

وذكر البيان أنه بناء على توصية من مجلس الوزراء، قرر رئيس المالديف الدكتور محمد مويزو فرض الحظر.

وقال مكتب الرئيس إنه سيتم تعديل قوانين البلاد، وسيتم تشكيل لجنة فرعية وزارية للإشراف على تلك الجهود.

وعقب أنباء الحظر، أوصت وزارة الخارجية الإسرائيلية الإسرائيليين بتجنب السفر إلى الجزيرة و"بالنسبة للمواطنين الإسرائيليين المقيمين في البلاد، يوصى بالتفكير في المغادرة، لأنه إذا وقعوا في ضائقة لأي سبب من الأسباب، فسيكون ذلك صعبًا المساعدة"، بحسب البيان.

وأعلن رئيس المالديف أنه سيعين مبعوثا خاصًا لتقييم الاحتياجات الفلسطينية وينظم حملة لجمع التبرعات "لمساعدة إخواننا وأخواتنا في فلسطين" مع وكالة الأونروا، حسبما جاء في البيان.

وسينظم مويزو أيضًا مسيرة على مستوى البلاد تحت شعار "المالديفيون متضامنون مع فلسطين".

وتأتي هذه الأخبار بعد أيام قليلة من إدانة الرئيس المالديفي للهجوم الجوي الإسرائيلي على مخيم للنازحين في رفح، الذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 45 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 200 آخرين.

وقال الرئيس مويزو، في حسابه عبر منصة إكس الأسبوع الماضي: "جنبًا إلى جنب مع حكومة وشعب جزر المالديف، أدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار وإنهاء العنف ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق".