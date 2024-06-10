صاحب أكبر مجموعة من البراز المتحجّر في العالم يفتتح متحفًا

دبي الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ما الذي يجب أن تفعله عندما تمتلك أكبر مجموعة من البراز المتحجّر في العالم؟ ربما تفتح متحفا.

وهذا بالتحديد ما فعله جورج فراندسن، الذي افتتح حديثًا متحفًا في ولاية أريزونا الأمريكية، يوفر للزوار حرية الوصول إلى نحو 8 آلاف قطعة تشكّل مجموعته من البراز المتحجّر.

وقال فراندسن لموسوعة غينيس للأرقام القياسية: "في البداية، يتفاعل العديد من الأشخاص بوجه مقزز أو بالضحك عندما يسمعون لأول مرة عن متحف Poozeum. ومع ذلك، بعد مشاهدة المجموعة، غالبًا ما تتحول ردود الفعل لديهم إلى الصدمة من الطبيعة المتنوعة والمثيرة للاهتمام للبراز المتحجّر".

هناك نحو 8 آلاف قطعة من البراز المتحجّر في المجموعة. Credit: Courtesy Poozeum

وأضاف: "نظرا لأن غالبية الناس لديهم خبرة قليلة أو معدومة مع البراز المتحجّر، فإنه من الممتع تعريفهم بهذا العالم المثير"، موضحًا: "على الفور، وجدت الأمر مضحكًا ورائعًا.وقد أثار هذا فضولي، وقادني إلى تعلّم كل ما أستطيع معرفته عن البراز المتحجّر. وسرعان ما أدركت أن هذه الكبسولات الزمنية الغريبة التي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ تقدّم رؤى مباشرة حول النظم الغذائية، والسلوكيات، والبيئات للكائنات القديمة".

وقد أسس فراندسن المتحف في البداية كمركز موارد عبر الإنترنت في عام 2014، وأنشأ معرضًا متنقلًا لمجموعة البراز المتحجر لعرضها في متاحف مختلفة بجميع أنحاء الولايات المتحدة، عندما أدرك أنّها غالبا لا تُعرض في الأماكن الرئيسية.

وأضاف فراندسن:"سلّطت الاستجابة الحماسية من الزوار لهذه المعارض المؤقتة الضوء على الطلب، لإنشاء مساحة مخصّصة حيث يمكن عرض البراز المتحجّر بشكل بارز، واستكشاف أهميته العلمية بدقة".

لذلك، استقال فراندسن من وظيفته في شركة كبيرة للرعاية الصحية، وباع منزله، ثم انتقل إلى مدينة ويليامز، لإكمال "فكرته المجنونة" المتمثّلة في إنشاء متحف Poozeum.

وهناك، يمكن للزوار مشاهدة قطع مثل أكبر براز متحجّر لحيوان آكل اللحوم، اومن المحتمل أنّه جاء من الديناصور ريكس.