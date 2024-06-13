"أشبه بسفينة وسط البحر".. شكل هذه القرية الفريد يثير العجب في عمان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- للوهلة الأولى، قد تستوقفك هذه الصخرة من بعيد، إذ تبدو أشبه بسفينة تشق طريقها عبر الوادي، ولكنها في الواقع قرية تقع في سلطنة عُمان (شاهد الفيديو أعلاه).

واستطاع المصور العُماني مروان الخضوري من توثيق هذا المشهد النادر لقرية الحشاة بولاية الرستاق، بواسطة كاميرا طائرة من دون طيار .

وأوضح المصور الفوتوغرافي العُماني أنه أراد أن يكشف لمتابعيه على منصات التواصل الاجتماعي عن ملامح القرية وتفاصيها الفريدة من خلال التصوير الجوي.

وتُعد بيوت الطين المهجورة داخل القرية بمثابة "شاهد على حضارة الإنسان العُماني والهندسة المعمارية التي توحي للناظر بهيئة السفينة".

ورأى الخضوري أن موقع قرية "الحشاة" وسط الوادي يُعد مثيرا للاهتمام، ويمثل دليلا على ثقة الأهالي بطبيعة المكان.

وتُعد قرية "الحشاة" من إحدى قرى وادي "بني هني"، بولاية الرستاق بمحافظة جنوب الباطنة، التي تمتاز بطبيعة خلابة ووفرة مياهها على مدار العام، وفقا لما ذكره موقع وزارة الإعلام العُمانية.

وينقسم وادي "بني هني" إلى ضفتين شرقا وغربا، ويمتد من قرية "الحشاة" إلى قرية "المدينة"، ويضم أكثر من 36 قرية وأكثر من 32 فلجا.

وتحيط المياه بقرية "الحشاة" من جميع الاتجهات، كأنها سفينة وسط البحر، خاصة عند جريان الأودية، بحسب ما أوضحه موقع وزارة الإعلام العُمانية.

وتمتاز قرية "الحشاة" كغيرها من قرى الوادي بخصوبة أرضها للزراعة، حيث تضم أراضيها الزراعية مختلف أصناف النخيل.

وخلال التوثيق الجوي، حاول الخضوري إبراز شكل القرية كسفينة عظيمة وسط الوادي، بالإضافة إلى أشجار النخيل التي تغطيها.

وقد لقي مقطع الفيديو الذي شاركه الخضوري استحسان متابعيه على منصة تواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن ردود الأفعال تمحورت حول المطالبة بترميم القرية وتحويلها إلى مزار سياحي.

وينصح المصور العُماني كل من ينوي زيارة القرية بالحفاظ على نظافة المكان وعدم المخاطرة بدخول البيوت المهجورة كونها بحاجة إلى الترميم والإصلاحات.