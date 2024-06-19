بين الأقصر وأسوان..مصري يوثق تجربة "الهويس" الفريدة على النيل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هل سمعت من قبل عن "الهويس"؟ إذا كنت قد شاهدت الفيلم المصري في عام 1969 "شيء من الخوف"، فربما تذكر المشهد الذي قامت فيه الفنانة المصرية شادية، بتأدية دور فؤادة، وإعادة فتح "الهويس" لأهل قريتها، بعد أن أغلقه الممثل المصري محمود مرسي، في دور عتريس، ليعاقب أهل القرية، متسببا بجفاف المحاصيل الزراعية.

وخلال رحلة نيلية في مصر من مدينة أسوان إلى الأقصر، حرص مدون السفر المصري أحمد تحسين على توثيق مروره بـ"هويس قناطر إسنا"، الذي يُعد بمثابة تأشيرة العبور للمراكب والسفن السياحية (شاهد الفيديو أعلاه)

و"الهويس" عبارة عن منشأة ملاحية تنقل المراكب والسفن من منسوب مياه إلى منسوب مياه آخر في المجرى المائي سواء كان نهرا أو قناة مائية، ويكون الاختلاف في منسوب المياه بسبب اختناق في المجرى المائي بمنشآت مثل الجسور أو القناطر. ويمنع الهويس انقلاب المركب بسبب اختلاف مناسيب المياه.

وبحسب وزارة الموارد المائية والري المصرية، يُعد "هويس قناطر إسنا" من أهم "الأهوسة" الملاحية على نهر النيل، حيث تمر منه السفن السياحية المتنقلة بين الأقصر وأسوان، بخلاف الملاحة النهرية المعتادة.

وقال تحسين في مقابلة مع موقع CNN بالعربية إن المرور عبر "هويس قناطر إسنا" يُعد تجربة فريدة من نوعها، لافتًا إلى أن الوقوف على سطح مركب خلال ارتفاعه وانخفاضه مع انخفاض وارتفاع منسوب المياه يمنح شعورا بالإثارة.

ويقع "هويس إسنا" على الجانب الشرقي من قناطر إسنا الواقعة على نهر النيل.

وأوضح تحسين أنه إذا كنت متجهاً إلى مدينة الأقصر بواسطة مركب على نهر النيل، فستمر بـ"الهويس" وينخفض بك منسوب المياه، والعكس صحيح إذا كنت متجهاً إلى أسوان، ولكن، هذة المرة سيرتفع بك منسوب المياه حتى يتناسب مع المنسوب خلف "الهويس".

تتمثل أهمية "الهويس" في كونه يسمح للمراكب في العبور بسلام من منسوب مياه إلى آخر.

وخلال رحلته إلى الأقصر من أسوان، يتذكّر تحسين أن زمن تفريغ المياه استغرق نحو 15 دقيقة تقريبا.

وحظي مقطع الفيديو الذي شاركه تحسين عن هذه التجربة عبر حسابه على "انستغرام" بأكثر من 20 ألف مشاهدة.