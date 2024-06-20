نشطاء يرشون نصب ستونهنج التذكاري الشهير بالطلاء البرتقالي

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قام متظاهرون بيئيون برش أحجار ستونهنج، التي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ في بريطانيا، بالطلاء البرتقالي قبل يوم من تجمع حشود ضخمة في الموقع بمناسبة الانقلاب الصيفي.

وُيظهر مقطع فيديو نشرته صفحة "Just Stop Oil" على منصة "إكس" (تويتر سابقًا) اثنين من نشطاء المجموعة، خلال قيامهما برش المعلم بالطلاء البرتقالي اللون.

وكتبت المجموعة على منصة "إكس" العبارة التالية: "طالب المتظاهرون في Just Stop Oil الحكومة المقبلة بالتوقيع على معاهدة ملزمة قانونيًا للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري بحلول عام 2030".

رش المتظاهرون المعلم البريطاني الشهير بالطلاء. Credit: Just Stop Oil/PA

واعتقلت الشرطة اثنين من المتظاهرين "للاشتباه بهما في إتلاف النصب التذكاري القديم".

ووصف الحساب الرسمي لموقع ستونهنج عبر موقع "إكس" الحادث بكونه "مزعجًا للغاية".

وقعت الحادثة قبل يوم واحد من وصول حشود ضخمة متوقعة بمناسبة الانقلاب الصيفي. Credit: Just Stop Oil/PA

ويبقى المعلم مفتوحًا، وفقًا لما ذكرته منظمة التراث الإنجليزي التي تدير الموقع.

ونشرت هيئة التراث الإنجليزي "شروطًا للدخول" استعدادًا لتجمع الأشخاص في موقع نصب ستونهنج التذكاري الخميس للاحتفال بأطول يوم مشمس في نصف الكرة الأرضية الشمالي.

وتصدرت المجموعة ذاتها عناوين الصحف الشهر الماضي عندما قام متظاهرون بتحطيم الزجاج الذي يحمي وثيقة "ماغنا كارتا"، وهي مخطوطة بريطانية شهيرة من القرن الـ13 موجودة في المتحف البريطاني بلندن.

وينظم نشطاء المناخ احتجاجات بارزة على نحو متزايد، وشملت الكثير منها مهاجمة الأعمال الفنية مرتفعة القيمة، بما في ذلك لوحة الموناليزا، ولوحة "دوار الشمس" للفنان فان جوخ.