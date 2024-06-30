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قطعوا أكثر من كيلومترين على حبل مشدود.. فريق سويدي يحقق رقمًا قياسيًا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— سبق أنّ سمعتم عن منازل معروضة للبيع في جنوب أوروبا بسعر يعادل فنجانًا من القهوة. والآن تطبق إحدى الدول في شمال أوروبا خطة مماثلة تتمثل في بيع قطع الأراضي مقابل بضعة سنتات فقط.

تبيع "يوتيني" (Götene)، الواقعة على بُعد 320 كيلومترًا تقريبًا جنوب غرب ستوكهولم، 29 قطعة من الأرض بأسعار تبدأ من كرونة واحدة فقط، أو 9 سنتات أمريكية، لكل متر المربع.

وهذه ليست قطعة أرض فحسب، فسيتمكن المشترين المحظوظين من بناء منزل أحلامهم عليها للعيش فيه، أو لاستخدامه كمنزلٍ لقضاء العطلات، وفقًا للقواعد الحالية.

لذا إذا كانت موجة الحر تجعل جنوب أوروبا تبدو أقل جاذبية، فقد يكون هذا هو الحل.

و"يوتيني" عبارة عن منطقة ريفية يعيش فيها 5 آلاف نسمة في البلدة الرئيسية، و13 ألف نسمة في البلدية الأوسع.

وهي موجودة على ضفاف بحيرة "فانيرن"، والتي لا تُعتبر أكبر بحيرة في السويد فحسب، بل الأكبر في الدول الاسكندنافية والاتحاد الأوروبي بأكمله.

تبيع بلدة "يوتيني" (Götene) في السويد 29 قطعة من الأرض مقابل 9 سنتات أمريكية لكل متر المربع. Credit: Marcus Lindstrom/iStockphoto/Getty Images

وبالنسبة لممارسي رياضة المشي لمسافات طويلة، تتمتع "يوتيني" أيضًا بجبل صغير يُدعى " كينيكولي".

كما أنّها موطن لموقعين مصنفين من قبل منظمة اليونسكو، وهما حديقة "بلاتوبيرينز" الجيولوجية، وأرخبيل بحيرة "فانيرن"، ومحمية "كينيكولي" للمحيط الحيوي.

ولكن لماذا تحتاج بلدة كهذه إلى بيع أراضيها بسعرٍ بخس؟

أثارت ضجة كبيرة

تحتضن المنطقة موقعين مصنفين من قبل منظمة اليونسكو. Credit: TT/iStockphoto/Getty Images

يقول عمدة البلدة، يوهان مانسون، إنّ السبب وراء بيع قطع الأرض مزيج من الانكماش الاقتصادي الحالي، وانخفاض أعداد سكان المناطق الريفية.

وأوضح مانسون لـCNN: "إنّ سوق الإسكان بطيء جدًا حاليًا في منطقتنا والسويد بشكل عام بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، ووجود مستوى معين من الركود، لذا أردنا إنعاش السوق".

كما أضاف: "نحن نشهد أيضًا انخفاض معدلات المواليد، إلى جانب شيخوخة السكان، لذلك يتعين علينا أن نفعل شيئًا، وأنّ نجلب المزيد من الناس هنا".

وقال مانسون إنّهم قرروا بيع 30 قطعة أرض مقابل رسوم رمزية، مع اختيار الأراضي التي كانت "معروضة في السوق لأعوام عديدة" بدون النجاح في بيعها.

وأُطلِقت الخطة الشهر الماضي، وهناك 30 مشتريًا مهتمًا تقريبًا.

واشترى أربعة منهم قطع أراضي بسعر كرونة واحدة للمتر المربع.

وتتراوح مساحة الأراضي بين 700 إلى 1،200 متر مربع.

وتصاعدت الأمور منذ ذلك الحين، وفقًا له.

وقال مانسون: "انتشر الأمر على نطاقٍ واسع، وتلقينا آلاف الطلبات".

وبسبب الطلب غير المسبوق، إذ أشار مانسون إلى تلقيهم مكالمات من جميع أنحاء العالم، أوقفت السلطات عملية المزايدة مؤقتًا حتى أوائل أغسطس/آب لتحديد كيفية المضي قدمًا.

تقع قرية "هاليكس" عند بحيرة "فانيرن"، ويبلغ عدد سكانها 800 نسمة فقط. تصوير: Götene kommun

وحتى الآن، يمكن لأي شخص شراء قطعة أرض، ولا يشترط أن يكون المرء مقيمًا في السويد، أو أن يلتزم بالعيش هناك بشكل دائم.

لكنه قال إنّ البلدة قد تضطر إلى إعادة النظر في القواعد. وبطبيعة الحال، بناء منزل لا يعطيك الحق في العيش فيه بدوام كامل، فالقواعد المتعلقة بالتأشيرة تعود إلى الحكومة.

والشرط الوحيد للبلدة هو أن يبدأ بناء المنزل خلال عامين من شراء قطعة الأرض.

تزايد الاهتمام بالمنازل الرخيصة

وإلى جانب قطع الأرض الثلاثين، لدى بلدة "يوتيني" المزيد لتقدمه.

وأفاد مانسون أنّه "ليس من المستحيل" أن يقوموا بتنفيذ مخططات الإسكان الرخيصة المشابهة للمنازل التي تباع "مقابل يورو واحد"، والتي اشتهرت بها المجتمعات الريفية في إيطاليا.

وقال مانسون: "لدينا الكثير من الأراضي، وسيتعين علينا أن نجلس ونرى ما إذا كان بإمكاننا فعل شيء ما لتحقيق المزيد وراء قطع الأرض الثلاثين هذه فقط".