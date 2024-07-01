دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في مشهد أثار دهشة رواد منصة التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، تمكن غواص عُماني من رصد مشهد حميمي للتزاوج بين سلحفاتين بحريتين ذكر وأنثى، بإحدى أبرز الجزر في سلطنة عُمان (شاهد الفيديو أعلاه).

وأوضح الغواص والمصور تحت الماء ناصر الخنجاري لموقع CNN بالعربية أنه صادف مشهد السلحفاتين وهما يمارسان التزاوج أثناء رحلة استكشاف الحياة البحرية في جزر الديمانيات.

وتُعد جزر الديمانيات من بين إحدى المحميات الطبيعية في عُمان، التي أُعلن عنها كمحمية طبيعية في عام 1996، وهي عبارة عن أرخبيل تبلغ مساحته 100 هكتار، ويضم 9 جزر، حسبما ذكرته وكالة الأنباء العُمانية.

وتتميز الجزر بطبيعتها وجمال مناظرها الخلابة، حيث تتنوع مقوماتها بين صخور جيرية وأنواع نادرة من الشعاب المرجانية، كما تضم منحدرات صخرية في اتجاه البحر.

وذكر موقع وزارة الإعلام العُماني أن جزر الديمانيات تُعد من أجمل أماكن الغوص في بحر عُمان، وذلك نظراً لمياهها الصافية فيروزية اللون، التي تُعد مثالية للغوص.

وعادة ما يتوجه الخنجاري إلى جزر الديمانيات للاستمتاع بالأجواء الطبيعية التي توفرها باعتبارها منطقة محمية، إذ قال إن هذه المحمية الطبيعية تُعد موطنا للعديد من الأنواع البحرية، بما في ذلك السلاحف البحرية، والدلافين، والشعاب المرجانية النابضة بالحياة.

ويتذكر أنه بعد إنزال الغواصين في جزيرة حيوت، وهي إحدى الجزر التابعة لجزر الديمانيات، ترآى له المشهد من مسافة قريبة.

وأوضح الغواص العُماني: "اقتربنا بالقارب، ولدهشتنا رأينا سلحفاتين تقومان بالتزاوج. لذلك بدأنا توثيق المشهد الذي نادرا ما نصادفه بجميع أنحاء الجزر".

وقد حظي مقطع الفيديو، الذي يصفه الخنجاري بأنه يجسد "رقصة الطبيعة"، بتداول واسع النطاق بين رواد موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام".

وأِشار الغواص العًماني إلى أن متابعيه عبّروا عن مدى إعجابهم بمشهد التزاوج بين السلحفاتين البحريتين، الذي ذكّر بعضهم بالوضعية الأيقونية لمشهد العناق في فيلم "تيتانيك" بين الشخصيتين "جاك" و"روز" التي جمعت قصة حب بينهما.

وقال الخنجاري: "آمل أن نرى المزيد من حالات التزاوج هذه مع استمرار الجهود للحفاظ على هذه الكائنات الجميلة، وزيادة أعدادها وتثقيف الجميع عنها".