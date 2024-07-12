بالإمارات..صور تستكشف الجمال الخفي لشوارع أبوظبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تزخر العاصمة الإماراتية أبوظبي بالتصاميم المعمارية المذهلة التي تخطف الأنظار، مع ذلك ثمة تفاصيل صغيرة لشوارع المدينة التي غالبًا ما يمر بها الناس من دون النظر إليها.

وبدلاً من الأبراج الشاهقة التي تجسد أحدث مفاهيم العمارة في الأجزاء الأحدث من المدينة، يستعرض حساب يحمل عنوان "abudhabistreets" (شوارع أبوظبي) على منصة التواصل الاجتماعي "إنستغرام" الاكتشافات الصغيرة، والتفاصيل الساحرة للضواحي والبيوت منخفضة الارتفاع، التي قد لا تلتقطها أعين المارّة.

Credit: @abudhabistreets

ويسعى الثنائي سيلفيا وألكساندر سيدوروف، وهما يعيشان في أبوظبي منذ نحو عقد من الزمن، إلى عرض جانب آخر من المدينة يتجاوز معالمها المعروفة، وكشف النقاب عن نسيجها الثقافي الغني.

Credit: @abudhabistreets

وفي مقابلة مع موقع CNN بالعربية، أوضحت سيلفيا أنها استلهمت المشروع من فضولها العميق للمدينة التي تعلقت بها، وقضت فيها العديد من سنوات عمرها.

وقالت: "ثمة نوع من الإثارة في اكتشاف وعرض الجواهر المخفية والجوانب الفريدة التي غالبًا ما يتم تجاهلها".

Credit: @abudhabistreets

وتمتد سلسلة التوثيق عبر مدينة أبوظبي بأكملها، حيث يستكشف الثنائي الأحياء والمناطق المختلفة.

ويصب الثنائي تركيزهما على الأماكن الخارجية، مثل البيئة المحيطة، والحياة الحضرية، والمساحات الخضراء، والجمال الطبيعي.

وتشمل المواقع كذلك الأماكن العامة، والحدائق، والأحياء المختلفة.

Credit: @abudhabistreets

وقالت سيلفيا إن نهجهما يتعلّق بالاهتمام والإمعان في التفاصيل التي لم يلحظها أحد من قبل.

وأضافت: "ينطوي نهجنا على التباطؤ خلال التجوّل في الأحياء والوعي بالجمال المحيط بالمباني والبيوت".

Credit: @abudhabistreets

وتبعث الصور التي يشاركها الثنائي طاقة تشجّع على الخروج والنظر إلى المدينة بطريقة مختلفة والعثور على تلك التفاصيل المميزة.

ولا يشارك حساب "abudhabistreets" أبدًا المواقع الدقيقة للمباني التي يعرضها الثنائي، ويعود ذلك جزئيًا إلى تجنب أن تصبح هذه المساكن شكلاً من أشكال جذب المؤثرين، وكذلك تقديرًا لبيئتها السكنية.