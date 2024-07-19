ما هي شركات الطيران والمطارات حول العالم التي تأثرت بالعطل التقني؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تواجه العديد من شركات الطيران والمطارات حول العالم مشكلات فنية في خدماتها بسبب العطل التكنولوجي الناتج عن انقطاع كبير في خدمة "مايكروسوفت"، ضرب العديد من قطاعات الأعمال في جميع أنحاء العالم.

آسيا

وقالت شركات الطيران الآسيوية على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها، إن شركاتها تضررت جميعها من الاضطراب التكنولوجي العالمي المستمر.

وأوضحت "AirAsia" في منشور على منصة " X " أن "نظام الحجز وتسجيل الوصول الأساسي لدينا يتأثر بانقطاع الخدمات السحابية من مايكروسوفت ما يؤثر على شركات الطيران في جميع أنحاء العالم."

وأشارت شركة طيران "سيبو باسيفيك" إلى أنها اضطرت للتعامل مع جميع العمليات يدويًا بسبب انقطاع الخدمة.

أما الخطوط الجوية السنغافورية فقد ذكرت على منصة "X" أن أياً من رحلاتها لم تتأثر، لكنها تواجه صعوبات فنية.

من جهتها، قالت شركة طيران "كاثي باسيفيك" إن عملياتها تأثرت بمشكلات فنية.

وأوضحت "كاثي باسيفيك" أن خدمة حجز الرحلات عبر الإنترنت لشركة الطيران الرئيسية في هونغ كونغ غير متاحة حاليًا، وذلك وفقًا لبيان على موقعها الإلكتروني، مضيفة أنه "بسبب مشكلات فنية غير متوقعة، فإن مرافق تسجيل الوصول بالخدمة الذاتية في مطار هونج كونج الدولي غير متاحة حاليًا".

كما يواجه مطار شانغي الشهير في سنغافورة، والذي يُطلق عليه غالبًا أفضل مطار في العالم، اضطرابات في تكنولوجيا المعلومات، وفقًا لما ذكره منشور على صفحته على "فيسبوك".

أمريكا

أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، الجمعة، عن توقف رحلات العديد من شركات الطيران الأمريكية الكبرى، بسبب مشاكل في الاتصالات.

وأوضحت إدارة الطيران الفيدرالية أن رحلات شركتي "يونايتد إيرلاينز" و"أليغيانت إيرلاينز" تم إيقافها بصرف النظر عن وجهتها.

وكانت إدارة الطيران الفيدرالية أشارت إلى أن جميع رحلات شركتي "دلتا" و"أمريكان إيرلاينز" توقفت صباح الجمعة، بسبب مشاكل في الاتصال.

وقالت راكبة تقطعت بها السبل في مطار سان فرانسيسكو بأمريكا: "لا يمكننا فعل أي شيء في هذه المرحلة سوى الانتظار".

وكانت كيلي سكييرفين متوجهة إلى حفل توديع العزوبية لصديق لها في مدينة لاس فيجاس الأمريكية عندما وجدت نفسها بين مئات الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل في مطار سان فرانسيسكو صباح يوم الجمعة، بسبب انقطاع التكنولوجيا العالمية.

وأوضحت سكييرفين لـ CNN أنها كانت على متن رحلة طيران "يونايتد إيرلاينز"، التي كان من المقرر أن تنطلق قبل ظهر الخميس، عندما أبلغ الموظفون الركاب عبر الاتصال الداخلي أنهم يواجهون مشكلات في تكنولوجيا المعلومات.

وأشارت إلى أن شركة الطيران طلبت من الركاب النزول من الطائرة بينما تعمل على حل المشكلة، موضحة أن "الركاب المرهقين ينتظرون الآن عند البوابات، بينما كبار السن والأطفال ينامون على الأرض".

الهند

أما في الهند، فقد أفادت شركة " "IndiGo، وهي إحدى شركات الطيران الكبرى في الهند، أن أنظمتها عبر الشبكة تأثرت بمشكلة مستمرة مع " "Microsoft Azure، مما أدى إلى زيادة أوقات الانتظار في مراكز الاتصال والمطارات.

وتواجه شركات الطيران الهندية منخفضة التكلفة "SpiceJet" و "Air India Express" و"Akasa Air" أيضًا تحديات فنية مع مقدمي الخدمات، مما يؤثر على الخدمات عبر الإنترنت مثل خدمات الحجز، وتسجيل الوصول، وإدارة الرحلات..

وذكر مطار أنديرا غاندي الدولي في العاصمة الهندية نيودلهي، أن بعض خدماته تأثرت مؤقتًا "بسبب مشكلة تكنولوجيا المعلومات العالمية"، وطلب من الركاب التواصل مع شركات الطيران المعنية.

أوروبا

وفي العاصمة البريطانية لندن، ذكر مطار "جاتويك" أنه "يتأثر بمشكلات مايكروسوفت العالمية"، مضيفًا أن الركاب قد يواجهوا تأخيرات في تسجيل الوصول والمرور عبر الأمن.

وأوضح مطار برلين في ألمانيا أنه يعاني من تأخيرات في تسجيل الدخول بسبب "خطأ فني".

من ناحيته، أشار مطار "سخيبول" بأمستردام إلى أن "فشل النظام العالمي" أثر على "الرحلات الجوية من وإلى سخيبول".

وأوضحت الخطوط الجوية الملكية الهولندية KLM أن انقطاع الخدمة "يجعل التعامل مع الرحلات الجوية مستحيلاً".

وفي اسكتلندا، قال مطار إدنبرة إن انقطاع أنظمة تكنولوجيا المعلومات يعني أن "أوقات الانتظار أطول من المعتاد في المطار".

من جهتها، أوضحت هيئة المطارات الإسبانية، AENA، التي تشرف على المطارات في مدريد وبرشلونة ومطارات أخرى في جميع أنحاء البلاد، في منشور على منصة "X" أن هناك "عطلّا في نظام الكمبيوتر" "قد يتسبب في تأخيرات"، مضيفة أنها تعمل على حل المشكلة.

وفي العاصمة التشيكية، أشار مطار براغ إلى أن المشكلات أثرت على نظام تسجيل الوصول العالمي، مما أدى إلى تأخير الرحلات الجوية.

وأكدت شركة "Ryanair" أيضًا حدوث خلل في شبكة الخطوط الجوية، ونصحت الركاب بالوصول قبل ثلاث ساعات على الأقل من موعد المغادرة المقرر.

أما الخطوط الجوية الفرنسية، الناقل الوطني للبلاد، فأفادت أن مشكلة تكنولوجيا المعلومات العالمية عطلت عملياتها، رغم أن الرحلات الجوية الموجودة بالفعل في الجو لم تتأثر.

وأكدّت الخطوط الجوية التركية أنها تواجه مشاكل في إصدار التذاكر، وتسجيل الوصول، والحجوزات.