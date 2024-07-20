لمعرفة مدى ضرر العطل التقني العالمي.. إليك حجم الرحلات الملغية

(CNN) -- أدى الخلل التقني الكبير في خدمة "مايكروسوفت" إلى اضطرابات في أنحاء العالم. فقد تسبّب بتوقّف الرحلات الجوية، ومواجهة الشركات مشاكل في تكنولوجيا المعلومات، وعدم قدرة العملاء الوصول إلى الخدمات التقنية.

تجاوز عدد عمليات إلغاء الرحلات الجوية من وإلى الولايات المتحدة 3,200 رحلة، وعدد عمليات إلغاء الرحلات الجوية في العالم المتأثرة بالعطل التقني فاق 4,900 رحلة، وذلك حتى الساعة 11:12مساءً بالتوقيت الشرقي، يوم الجمعة، بحسب موقع FlightAware.com.

ولا تزال آثار انقطاع التكنولوجيا العالمية ملموسة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، الأمر الذي كان له تداعيات عديدة، بدءًا من مشاكل في مجال الاتصال بالمدن، وقدرة الوصول إلى سجلات المرضى في المستشفيات.

في حين أن الشركة التي تقف وراء انقطاع أجهزة الكمبيوتر على مستوى العالم أصلحت الأمر، فإن الأشخاص المتضررين في المطارات، والشركات، والوكالات الحكومية سيشعرون بآثاره لفترة من الوقت.

يعمل برنامج CrowdStrike على مستوى عميق، حدّ أن تشغيل الأنظمة وأجهزة الكمبيوتر المتأثرة يشكل تحديًا كبيرًا. ستحتاج بعض الأجهزة إلى إعادة التشغيل يدويًا.

إليكم نظرة في الانفوغرافيك أعلاه على عدد الرحلات الجوية الملغية حول العالم والولايات المتحدة جراء العطل التقني.