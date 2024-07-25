دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تصدّر جواز سفر سنغافورة قائمة أقوى جوازات السفر في العالم، وذلك بحسب التصنيف ربع السنوي لجوازات السفر ذات النفوذ الدولي الأكبر.

وعلى مدى السنوات الـ 19 الماضية، قام مؤشر "هينلي" لجوازات السفر، الذي أنشأته شركة استشارات الجنسية والإقامة العالمية "Henley & Partners"، ومقرّها العاصمة البريطانية لندن، بتتبع حريات السفر العالمية في 227 دولة ومنطقة من حول العالم، باستخدام بيانات حصرية من الاتحاد الدولي للنقل الجوي.

يصنف مؤشر ربع سنوي جوازات السفر العالمية من حيث النفوذ الدولي. في المركز العاشر، جاءت جوازات سفر أيسلندا (في الصورة)، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، ولاتفيا. Credit: Matteo Colombo/Moment RF/Getty Images

وحسب المؤشر، حلّ جواز السفر السنغافوري بالمرتبة الأولى، حيث يمكن لحامليه السفر إلى 195 وجهة من دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة.

وفي المركز الثاني، حلّت جوازات سفر اليابان، وألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وإسبانيا معا في القائمة، والتي يمكن لمواطنيها الاستمتاع بالسفر بدون تأشيرة إلى 192 وجهة.

أما في المركز الثالث، فأتت كوريا الجنوبية، والسويد، وفنلندا، والنمسا، وأيرلندا، ولوكسمبورغ، وهولندا، وجميعها تتمتع بامتياز الرحلات السلسة إلى 191 وجهة.

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وتحتل المملكة المتحدة، التي كانت تتصدر المركز الأول في عام 2014 مع الولايات المتحدة، المركز الرابع (190 وجهة)، إلى جانب نيوزيلندا، والنرويج، وبلجيكا، والدنمارك، وسويسرا، كونها تتيح السفر إلى 190 وجهة.

أفق مدينة تالين في إستوانيا، التي حلت في المركز التاسع، مع دولة الإمارات وليتوانيا Credit: Alexander Spatari/Moment RF/Getty Images

وتتقاسم أستراليا والبرتغال المركز الخامس (189 وجهة)، بينما تراجعت الولايات المتحدة إلى المركز الثامن، مع إمكانية الوصول بدون تأشيرة إلى 186 وجهة.

وفي المركز العاشر، حلت جوازات سفر أيسلندا، ولاتفيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، التي تتيح الوصول إلى 184 وجهة.

يتمتع مواطنو اليونان وبولندا بامتياز السفر السلس إلى 188 وجهة حول العالم Credit: georgeclerk/iStockphoto/Getty Images

إليكم ترتيب أقوى جوازات السفر في العالم لعام 2024

سنغافورة (195 وجهة) فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، وإسبانيا (192 وجهة) النمسا، وفنلندا، وأيرلندا، ولوكسمبورغ، وهولندا، وكوريا الجنوبية، والسويد (191 وجهة) بلجيكا، والدنمارك، ونيوزيلندا، والنرويج، وسويسرا، والمملكة المتحدة (190 وجهة) أستراليا، والبرتغال (189 وجهة) اليونان، وبولندا (188 وجهة) كندا، والتشيك، والمجر، ومالطا (187 وجهة) الولايات المتحدة (186) إستونيا، وليتوانيا، والإمارات العربية المتحدة (185 وجهة) أيسلندا، ولاتفيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا (184 وجهة)

وفي الانفوغراف أعلاه، إليكم الترتيب العالمي لجوازات السفر العربية وفقًا لعدد الوجهات التي يمكن لحامليها الوصول إليها من دون تأشيرة مسبقة

بالنسبة لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حلّت دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز الأول بالمجموعة، والمركز التاسع عالميا، حيث يتيح جواز السفر الإماراتي لحامليه الوصول إلى 186 وجهة.

وتبعتها قطر في المركز الـ46 عالميا (107 وجهات)، والكويت في المركز الـ49 (99 وجهة).

بينما احتل جواز السفر السعودي المركز الـ56 عالميا، بـ(88 وجهة)

وشملت البلدان أسفل القائمة الأراضي الفلسطينية في المركز الـ97، ثم ليبيا في المركز الـ98، ومن ثم الصومال، واليمن، والعراق (في المراكز الـ99 والـ100 والـ101).

وحازت سوريا على المركز الأخير بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (المركز الـ102 في المؤشر بشكلٍ عام).

أما بالنسبة لأضعف جواز سفر، فقد صنف المؤشر أفغانستان على أنها تمتلك جواز السفر الأضعف في العالم، حيث يتيح لمواطنيها السفر إلى 26 دولة فقط بدون الحاجة إلى تأشيرة، وهي أدنى درجة مسجلة في تاريخ المؤشر منذ نحو عقدين من الزمن.

من جانبه، قال كريستيان كايلين، رئيس شركة "Henley & Partners"، في بيان: "لقد تضاعف تقريبًا المتوسط ​​العالمي لعدد الوجهات التي يستطيع المسافرون الوصول إليها بدون تأشيرة من 58 في عام 2006 إلى 111 في عام 2024. ومع ذلك، فإن فجوة التنقل العالمية بين حاملي جوازات سفر الدول في قمة المؤشر وأسفله، أصبحت الآن أوسع من أي وقت مضى".

