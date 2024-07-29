في السعودية.. بركة تتوسط حقلاً بركانيًا وتشكل مشهدًا فريدًا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تزخر المملكة العربية السعودية بالعجائب الجيولوجية النادرة والمتنوعة، والتي لا يحظى الكثيرون بفرصة زيارتها.

وفي مشهدٍ جوي مهيب، تبرز بركة وسط حقل بركاني في منطقة حائل.

وتقع البركة ضمن النطاق البركاني لحرة ثنان، أو اثنان، شمال غرب المملكة بين منطقتي المدينة المنورة وحائل، حيث تمتاز المنطقة بامتداد التكوين البركاني، وفقًا لما قاله المصور السعودي، عبد العزيز الدخيل، في مقابلةٍ مع موقع CNN بالعربية.

وأفاد الدخيل، وهو قائد ومؤسس فريق "إرث" للتوثيق الجوي، أنّه عثر على المشهد الفريد بمحض الصدفة.

ويقول:"لاحظنا مشهدًا غريبًا لبركة مائية في واحدة من قيعان هذه الحرّة".

وتابع:"نعتقد أنّه منظر غريب يحتاج تفسير من أهل الاختصاص والخبرة".

وفي البداية، يستخدم فريق "إرث" الأقمار الصناعية لتحديد المواقع التي تبدو غريبة أو مميزة.

وخلال البحث، عثر الدخيل على عدة برك مائية متجمّعة بسبب الأمطار التي هطلت مؤخرًا في هذه الحرّة.

ومن أجل توثيق مشهد البركة من الأعلى، استعان الدخيل بطائرةٍ شراعية ذات مقعدين في عملية التصوير الجوي.

وبالنسبة إلى الدخيل، تتمثل أهمية الصور الجوية في إظهار كافة التفاصيل العامة، مشيرًا إلى أنه مشهد يعد مكملاً للصور على الأرض.

وتتميز منطقة حائل بموقعها الاستراتيجي على أطراف صحراء النفود ذات التضاريس المتنوعة.