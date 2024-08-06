دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بموقعها النائي في صحراء مصر الغربية، وطبيعتها الخلابة، وأساطيرها التاريخية، تعد واحة سيوة مقصدًا للباحثين عن تجارب الاستجمام الفريدة.

و صادفت مدوّنة سفر مصرية خلال إقامتها بواحة سيوة، شجرة عجيبة الشكل تحوّلت إلى مقهى صغير لشرب الشاي.

وتقول مدونة السفر أسما رؤوف لموقع CNN بالعربية إنّ واحة سيوة تحتضن العديد من الغرائب والجمال البديع.

وتشير إلى أنها عثرت على هذه الشجرة خلال إقامتها في مخيم Mountain Camp Ali Khaled، الذي يبعد 400 متر من قلعة شالي، أحد أبرز المعالم الأثرية بواحة سيوة.

وتتذكر رؤوف: "حينما رأيت الشجرة، أثار إعجابي مدى حجمها الضخم".

وبعدما سألت، قيل لها إنّها شجرة زيتون، وعلى فروعها القوية، قام مسؤول مخيم بإعداد جلسة شاي.

وتوضح أن جلسة الشاي هي عبارة عن مقهى صغير يتّسع لنحو 5 أشخاص للاستمتاع بشرب الشاي أو القهوة، في حضن الشجرة حرفيا.

وتصف رؤوف شكل الشجرة بالقول: "لأول مرة أشاهد شجرة زيتون بهذا الجمال، إضافة إلى ضخامتها، تكسوها الأوراق الخضراء".

وتشير إلى أن تجربة شرب الشاي فوق الشجرة كانت من أغرب التجارب التي خاضتها حتى الآن.

وتقول: "تخيل أن تشرب الشاي وأنت في حضن الطبيعة، لا تسمع سوى زقزقة العصافير".

وقد نال مقطع الفيديو الذي شاركته رؤوف عبر "إنستغرام" إعجاب متابيعها الذين علّقوا بأنّ التجربة أول مرة يسمعون بها. كما أنّ معظمهم اعتقد أنّ الشجرة كانت بإحدى الدول الآسيوية نظرا لضخامة حجمها.

ولكن مصر دائما تبهرنا بجمالها