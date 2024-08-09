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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تحقق السلطات الإسبانية مع رجل زُعم أنه سكب الماء على لوحات كهفية، عُمرها آلاف السنين، في محاولة لالتقاط صور أكثر وضوحًا، قبل مشاركتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقام الرجل، الذي يبلغ من العمر 39 عامًا، بتحميل صور اللوحات المُبلّلة عبر منصة "فيسبوك"، وفقًا لبيان صادر عن الحرس المدني، السبت.

وأضاف البيان أن اللوحات المتضرّرة، وهي موجودة في مواقع مختلفة في سلسلة جبال "سييرا سور دي خاين"، محمية في سجل التراث بالبلاد.

ويخضع الرجل الإسباني حاليًا للتحقيق بتهمة ارتكاب جريمة ضد التراث التاريخي.

عضو من الحرس المدني الإسباني في أحد الكهوف. Credit: La Guardia Civil

وفتح ضبّاط من خدمة حماية الطبيعة التابعة للحرس المدني (سيبرونا) تحقيقًا في شهر مايو/ أيّار بعد رؤية الصور على الإنترنت.

وجاء في البيان: "تُظهر الصور أنه تم سكب الماء على لوحات الكهف وترطيبها من أجل رؤيتها بشكل أفضل والتقاط صور أوضح".

ورُسمت لوحات الكهف على الحجر الجيري الذي يحتوي على أملاح قابلة للذوبان في الماء.

وعند سكب الماء على اللوحات، تذوب هذه الأملاح، ثم تخرج إلى السطح عندما يتبخر الماء، تاركة قشرة تسبب "ضررًا لا يمكن إصلاحه" للوحات، وفقًا للحرس المدني.