مصري يكشف عن منظور "مختلف كليًا" للساحل الشمالي من الأعلى

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يُعد الساحل الشمالي أحد أبرز الوجهات لقضاء العطلاء الصيفية في مصر.

وقرر الرياضي المصري أحمد بلبع أن يكشف عن منظور مختلف كليّا للساحل الشمالي، وذلك من خلال خوض تجربة القفز المظلي الحر فوق مدينة العلمين الجديدة على ساحل البحر المتوسط.

صورة التقطها بلبع أثناء تجربة القفز المظلي فوق مدينة العلمين الجديدة، في قلب الساحل الشمالي الغربي Credit: Ahmed Balbaa

وتُعد مدينة العلمين الجديدة أول مدينة مليونية في الساحل الشمالي، وفقا لموقع الهيئة العامة للاستعلامات المصرية.

وأراد بلبع أن يقدّم منظورا مختلفا للساحل الشمالي، حيث المنتجعات السياحية المطلّة على البحر الأبيض المتوسط، والفنادق الفاخرة، والأبراج شاهقة الارتفاع ذات المساحات الخضراء، وهي مشاهد ربما غير مألوفة بمصر، حسبما ذكره لموقع CNN بالعربية.

صورة بعد لحظات من القفز، وتبرز مشهد مياه الساحل الشمالي الفيروزية الصافية Credit: Ahmed Balbaa

ويسعى الرياضي المصري إلى تسليط الضوء على جمال مصر من الأعلى، إذ سبق له خوض تجربة القفز الحر فوق مدينة الجونة السياحية.

بلبع ومجموعة من رياضيي القفز المظلي قبل إقلاع الطائرة من مطار العلمين الدولي Credit: Ahmed Balbaa

وأوضح بلبع أنه أقلع بالطائرة المخصصة للقفز المظلي من مطار العلمين الدولي، بينما كان موقع الهبوط في أحد المجمعات الفندقية الذي يقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط، على بعد 19 كيلومترًا من المطار.

يصف بلبع تجربة القفز المظلي فوق الساحل الشمالي بأنه يخطف الأنفاس Credit: Ahmed Balbaa

ووصف الرياضي المصري المشهد من الأعلى بأنه يخطف الأنفاس، إذ يجمع بين الطبيعة الساحرة للساحل برماله البيضاء ومياهه الصافية ذات التدرجات الخلابة من اللون الأزرق.

وأثار مقطع فيديو قصير شاركه بلبع عبر حسابه على "انستغرام"، إعجاب متابعيه، الذين عبروا في التعليقات عن مدى إعجابهم بجمال مصر وخاصة منطقة الساحل الشمالي وروعة بحرها الذي يتميز بسحر خاص يجذب الباحثين عن أجمل العطلات الصيفية.

وتعد منطقة الساحل الشمالي من أفضل المناطق الساحلية الجذابة الساحرة في مصر لوجودها على شاطئ البحر الأبيض المتوسط الذي يتمتع بالمياه الفيروزية اللون الصافية والنقية برمالها البيضاء الناعمة، فضلا عن مناخها المعتدل والهواء المنعش