بأزياء ونظارات واقية.. شاهد كلابًا تمارس ركوب الأمواج في أمريكا

في ظهورهما التاريخي الأول.. شاهد دبّي باندا عملاقين بحديقة حيوانات سان دييغو

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- اعترفت حديقة حيوان في الصين بأن اثنين من حيوانات الباندا الشهيرة لديها ليسا سوى كلبين مصبوغين.

وشوهد كلبان من سلالة تشاو تشاو المكسوة بالفراء السميك، وهما مصبغان ليشبها الحيوان الوطني المحبوب في البلاد في مقطع فيديو صوره أحد زوار حديقة الحيوان في مقاطعة قوانغدونغ الجنوبية.

وانتشر مقطع الفيديو، الذي نُشر الاثنين على منصة "Douyin"، أي النسخة الصينية من منصة "تيك توك"، على نطاق واسع، حيث تمت مشاركته أكثر من 1.4 مليون مرة وأعجب به أكثر من 725 ألف مستخدم.

وفي صورة شاركها مستخدم آخر على منصات التواصل الاجتماعي، يمكن رؤية الكلبين باللونين الأبيض والأسود داخل حظيرة بجوار لافتة مكتوب عليها "كلاب مطليّة".

وكتب على اللافتة: "نُدعى كلاب الباندا، نحن كلاب أليفة تبدو مثل الباندا، مصبوغة ومزينة. نحن لطفاء، أذكياء، ودودون، ورائعون!".

وقالت مديرة حديقة الحيوان إن الكلاب تعد واحدة من أبرز عوامل الجذب في الحديقة.

وأضافت في حديثها لصحيفة "Sichuan Observation" التابعة للدولة: "يمكنك أن ترى من اسمنا أننا 'جنة الحيوانات الغريبة والحيوانات الأليفة اللطيفة'. هذه كلاب من سلالة تشاو تشاو تم صبغتها (لتبدو مثل الباندا)، وهذا جزء من تخصصنا".

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها صبغ الكلاب لتبدو مثل الباندا أو غيرها من الحيوانات البرية في الصين.

وفي مايو/أيار، أثارت حديقة حيوان في مقاطعة جيانغسو الشرقية غضبًا بعد أن اكتشف الزوار أنها قامت بصبغ كلبين باللونين الأسود والأبيض لتشبه الباندا. وبعد انتقادات واسعة النطاق، اعترفت حديقة الحيوان بالخدعة.

وبالمثل، تعرض مقهى في مدينة تشنغدو الجنوبية الغربية لانتقادات شديدة في عام 2019 لتقديم خدمة توفر للناس صبغة لجعل حيواناتهم الأليفة تبدو مثل الباندا.

وفي عام 2016، تم ضبط متاجر الحيوانات الأليفة في قوانغدونغ وهي تبيع كلابًا مصبوغة لتبدو مثل نمور مصغرة.