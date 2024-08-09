رحبت حديقة سان دييغو للحيوانات بأول ظهور لزوج باندا عملاقين في الولايات المتحدة منذ أكثر من 20 عامًا، أمام حشد من الناس كانوا ينتظرون لساعات في طوابير من أجل لمحهما.

وقد تمكنت مراسلة CNN، ستيفاني إيلام، من مشاهدة "يون تشوان" و"شين باو" وجهًا لوجه في أول يوم يطلان فيه على مرتادي الحديقة.

وبحسب ميغان أوين، نائب مدير علوم الحفاظ على البيئة في تحالف حديقة سان دييغو للحياة البرية، فإن يون تشوان "مرح في العادة حتمًا، لكنه يحب حقًا عُصِيّ البامبو".

وأشارت أوين إلى أن "الباندا العملاقة تستهلك 40 رطلًا من البامبو يوميًا، لذا فإنها تشكّل جزءًا مهمًا من يومها، والطريقة التي تحافظ بها على صحتها ورفاهيتها تتمثّل بتناول البامبو".

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