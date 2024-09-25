شاهد مدونة سفر تمشي على بحيرة ملح بصحراء الوثبة في أبوظبي

مدونة سفر تجرب المشي على بحيرة ملح في أبوظبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لطالما كان مدون السفر ومصور "الدرون" التركي، أوموت إيلكايا، مفتونًا بتوثيق المناظر الطبيعية الفريدة، وبمجرد أن علم بوجود بحيرة الملح المذهلة في أبوظبي، لم يتردّد لحظة لزيارتها مع زوجته، هيلينا.

وفي مقطع فيديو مدهش، (شاهده أعلاه) تظهر هيلينا، وهي أيضا مدونة سفر، خلال عبورها فوق التكوينات الملحية دائرية الشكل التي تتوسط البحيرة الملحية.

وتُعد هذه البحيرة الواقعة بصحراء منطقة الوثبة التابعة للعاصمة الإماراتية، معلما سياحيا بارزا يستقطب المقيمين والسياح على حد سواء.

وقال إيلكايا لموقع CNN بالعربية: "كانت فكرة مشاهدة تلك التكوينات الملحية دائرية الشكل شخصيًا أمرا مثيرا للاهتمام، لم نستطع تفويته".

ومن وجهة نظر إيلكايا، توفر أبوظبي مجموعة متنوعة من المناظر الطبيعية الخلابة التي تستحق عناء الزيارة.

وأوضح إيلكايا أن "مشاهدة بحيرة الملح لأول مرة على الطبيعة كان أمرًا مذهلا حقًا"، مشيرا إلى أن التباين الصارخ بين تكوينات الملح الأبيض البلورية والصحراء المحيطة بها، بدا وكأنه من عالم آخر.

وعلى الفور، خطرت لإيلكايا فكرة استخدام كاميرا الطائرة بدون طيار، "الدرون"، من أجل التقاط النطاق الكامل للبحيرة.

وأشار إلى أن الطائرات بدون طيار توفر منظورًا فريدًا لا يمكنك الحصول عليه من مستوى الأرض.

ويتذكر قائلًا إنه "عندما رأيت التكوينات الشاسعة، فكرت على الفور أن المنظر الجوي سيسلط الضوء على أنماطها المعقدة والبيئة الهادئة بشكل مثالي".

كما رأى إيلكايا أن توثيق حركات هيلينا الرشيقة عبر التكوينات الملحية من الأعلى أضاف لمسة سحرية إلى لقطاته.

ومن الأعلى، كان المشهد ساحرًا، إذ بدت التكوينات الملحية وكأنها فسيفساء طبيعية.

ووصفت هيلينا، تجربة المشي داخل البحيرة المالحة بأنها "لا تُنسى"، حيث قالت :"شعرت أن الأرض تحت قدمي صلبة، وتتمتع بملمس غريب، على عكس أي شيء مشيت عليه من قبل".

ويسعى الثنائي أوموت وهيلينا، وهما يقيمان في دبي، إلى استكشاف الجواهر المخفية والتجارب الفريدة في جميع أنحاء دولة الإمارات.

وقد حصد مقطع الفيديو الذي شاركه إيلكايا عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي "إنستغرام" أكثر من مليوني مشاهدة، ويجدر بالذكر أن الحساب الرسمي للسياحة في أبوظبي "visitabudhabi" قام بإعادة نشره.