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من مصر إلى المغرب..اكتشف أكثر التجارب متعة في صحاري إفريقيا

سياحة
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- إذا كنت من عشاق المناظر الطبيعية القاحلة، فلن تجد مكانا أفضل من إفريقيا.

وتوفر صحاري إفريقيا وجهات رومانسية، ومناظر طبيعية مذهلة، ومجموعة متنوعة من المغامرات الخارجية التي تعكس الشخصيات الفريدة لكل مكان.

إليك 7 وجهات مختلفة لاكتشاف صحاري إفريقيا:

رحلة عبر بعض أكثر الكثبان الرملية ارتفاعًا في العالم، ناميبيا

في هذا المشهد السريالي، تبرز كثبان رملية ذات تدرجات زاهية من اللون البرتقالي يبلغ ارتفاعها أكثر من 300 متر.

وتقع المنطقة، وهي تُدعى "سوسوسفلي"، ضمن نطاق حديقة "ناميب نوكلوفت" الوطنية، وسط ما يعتبره الباحثون أقدم صحراء في العالم، فهي تشكلت عندما كانت الديناصورات لا تزال تمشي على الأرض.

اتّبع خطوات الإسكندر الأكبر في واحة سيوة، مصر

واحة سيوة
واحة سيوة في مصر توفر ملاذًا من حرارة الصحراء الكبرى لعشاق المغامراتCredit: Xinhua/Alamy Stock Photo

اشتهر الملك المقدوني بخوضه رحلة عبر الصحراء في عام 332 قبل الميلاد لاستشارة كاهن معبد آمون، أو معبد التنبؤات، في سيوة.

حاليًا، يقوم الباحثون عن المغامرة برحلة بالسيارة لمدة 8 ساعات من القاهرة بحثًا عن مغامرات صحراوية مثل التزلج على الرمال، والتخييم، والقيادة بسيارات الدفع الرباعي على الكثبان الرملية في بحر الرمال الأعظم المحيط بالواحة. 

ومن أجل تخفيف حرارة الصحراء، يمكنهم الاستلقاء في بحيرات المياه العذبة والينابيع، بما في ذلك عين كليوباترا الأسطورية.

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ركوب قطار خام الحديد عبر الصحراء الكبرى، موريتانيا

موريتانيا
يحتوي قطار موريتانيا على عربة ركاب واحدة متصلة بموكب طويل من عربات خام الحديد، ولكن المسافرين المغامرين غالبًا ما يحصلون على رحلة مجانية فوق الحديد الخام ناعم الملمس.Credit: Elijah Thibodeaux/Alamy Stock Photo

يقوم قطار الصحراء الموريتاني بنقل خام الحديد من منجم بعيد في الصحراء الكبرى إلى ساحل المحيط الأطلسي، ويقطع مسافة 704 كيلومترات عبر واحدة من مناطق الكوكب الأقل سكانًا، لكنها تتمتع بجمال ساحر.

ولكن الحديد ليس كل ما يحمله القطار بهذه الرحلة. فكثيرًا ما تكون عربة ركاب واحدة متصلة بالقطار، ولكن هناك طريقة أكثر مغامرة تتمثل في الركوب (مجاناً) فوق إحدى عربات خام الحديد. 

وسوف تحتاج إلى ما يكفي من الطعام والشراب لرحلة تستغرق نحو 20 ساعة، وملابس لأيام الصيف الطويلة أو ليالي الشتاء التي تنخفض فيها درجات الحرارة إلى ما دون الصفر، وكميات وفيرة من كريمات الوقاية من الشمس، وكيس نوم للاستلقاء على خام الحديد الناعم بشكلٍ مفاجئ.

صيد سمك الفرخ النيلي في بحيرة "توركانا"، كينيا

كينيا
بحيرة توركانا تعد أكبر بحيرة صحراوية دائمة في العالم.Credit: Emily H. Johnson/The Washington Post/Getty Images

يُعد "بحر اليشم" (Jade Sea) الأخضر شمال كينيا، وهو ضمن مواقع التراث العالمي التابعة لمنظمة اليونسكو، أكبر بحيرة صحراوية دائمة في العالم، وواحدا من أكبر 25 بحيرة بشكلٍ عام.

وتشمل المناظر الطبيعية في البحيرة البراكين، وحقول الحمم البركانية القديمة، وجزر تعج بالتماسيح العملاقة.

ومع ذلك، فإنّ أكثر سكانها شهرة هي الفرخ النيلي، وهي سمكة عملاقة (ولذيذة للغاية) يمكن أن يزيد وزنها عن 50 كيلوغرامًا.

تتخصص نُزُل الصيد على طول الشاطئ الغربي للبحيرة في صيد الفرخ النيلي وغيرها من الأصناف.

استمتع بعبق الزهور البرية الربيعية في ناماكوالاند، جنوب إفريقيا

جنوب أفريقيا
بين أوائل أغسطس/ آب وأواخر سبتمبر/ أيلول، يشهد منتزه ناماكوا الوطني، التي يقع على بعد حوالي 6 ساعات بالسيارة من كيب تاون، مناظر استثنائية من الزهور البرية الملونة.Credit: EcoPic/iStockphoto/Getty Images

إذا كنت من محبي الزهور، فلا يوجد مكان أفضل من ناماكوالاند خلال فترة ازدهار الزهور في الربيع.

تقع حديقة "ناماكوا" الوطنية على بُعد حوالي 6 ساعات بالسيارة شمال كيب تاون، وتتميز بمسارات خاصة بالمشي لمسافات طويلة والقيادة عبر مناطق الزهور البرية، ومخيم شاطئي موسمي مفتوح لمدة 4 أسابيع فقط خلال فترة ازدهار الزهور في الربيع.

اكتشف موقع تصوير فيلم "حرب النجوم"، تونس

تونس
أحد مواقع تصوير سلسلة أفلام"حرب النجوم" في تونسCredit: Arsgera/iStock Editorial/Getty Images

عندما كان المخرج الأمريكي، جورج لوكاس، وطاقمه يبحثون عن مواقع لتصوير "تاتوين" في أول فيلم من سلسلة "حرب النجوم"، قرروا أنّ المناظر الطبيعية القاحلة وسط تونس تُعد مثالية لتصوّر الكوكب الصحراوي.

وبالتناوب بين الهياكل القائمة والمجموعات التي بُنيت خصيصًا لفيلم "حرب النجوم"، تم تصوير مشاهد 4 أفلام في مواقع متفرقة بتونس.

وتعد هذه المواقع السينمائية مناطق جذب سياحي.

وتُعتبر شركة "Galaxy Tours" واحدة من العديد من الشركات التي تقدم رحلات إرشادية تستغرق عدة أيام إلى المعالم المفضلة لدى عشاق سلسلة أفلام "حرب النجوم" في تونس.

التخيم مع الإبل في الصحراء، المغرب

المغرب
صحراء "إرغ شيجاغا" في المغرب تستضيف مغامرات ركوب الإبل لعدة أيامCredit: Yvonne Wacht/iStock Editorial/Getty Images

استمتع برحلة تخييم على متن قافلة في صحراء "إرغ شيجاغا" الشاسعة جنوب المغرب.

وتقدم العديد من شركات تنظيم الرحلات تجارب ركوب إبل تستغرق عدة أيام، وتتميز بالتخييم بين الكثبان الرملية، واللقاءات العشوائية مع سكان الصحراء، والوجبات المغربية اللذيذة حول نار المخيم، وفرصة لعبور الصحراء على ظهر حصان.

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