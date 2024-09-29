من بينها قناع مُذهَّب.. هذه هي القطع الأثرية المصرية المستردة بأمريكا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قام وزير الخارجية والهجرة والمصريين في الخارج، الدكتور بدر عبدالعاطي، بزيارة مقر القنصلية العامة المصرية في مدينة نيويورك الأمريكية، السبت، لتفقد القطع الأثرية المصرية التي تم استرداها مؤخرًا.

وحدثت هذه الزيارة على هامش أعمال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وفقًا لما ذكره الموقع الرسمي للهيئة العامة للاستعلامات في مصر، الأحد.

وزير الخارجية والهجرة والمصريين في الخارج، الدكتور بدر عبد العاطي، أثناء زيارة مقر القنصلية العامة المصرية في مدينة نيويورك الأمريكية لتفقد القطع الأثرية المصرية المستردة. Credit: X/@MfaEgypt

ونجحت القنصلية العامة المصرية في نيويورك في استرداد هذه القطع الأثرية بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، ومكتب المدعي العام الأمريكى فى مانهاتن، ومكتب النائب العام المصري.

وأشارت الهيئة إلى أنّ المجموعة شملت عدة قطع هامة تعود إلى العصر الفرعوني القديم، والعصر البطلمي، ومن بينها قناع خشبي مُذهَّب، وقدم من الجرانيت الأحمر، ومزهرية مصرية من الألباستر، وغيرها من العناصر.

ووجه عبدالعاطي بسرعة إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لشحن القطع الأثرية إلى مصر، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار والجهات المعنية في الدولة.

كما أكّد عبدالعاطي على الأهمية التي توليها مصر لملف استرداد الآثار المصرية المُهرَّبة وعودتها إلى البلاد، مشيداً بالجهود الحثيثة الموجَّهة لاسترداد القطع الأثرية المصرية حفاظًا على ثروات مصر.

وعلى مدار الأعوام العشرة الماضية، نجحت مصر في استعادة 29 ألفًا و300 قطعة أثرية.

وشملت أحدث عملية استعادة 17 قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأمريكية، أبرزها تابوت معروف باسم التابوت الأخضر.