مصر.. سائحة تشعل جدلا بتصرف في معبد الأقصر والحكومة تعقّب

القاهرة، مصر (CNN)-- آثار مقطع فيديو لإحدى السائحات خلال مشاركتها في أعمال ترميم أحد المناظر الجدارية بمعبد الأقصر، انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي؛ لتخوفهم من عدم الحفاظ على المواقع الأثرية، مما استدعى وزارة الآثار المصرية لفتح تحقيق عاجل في الفيديو، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المسؤول عن الأمر، مؤكدة في الوقت نفسه أن المادة التي تم استخدامها في الفيديو المتداول ليست ألوانًا، ولكنها مواد يتم استخدامها بالفعل في أعمال تنظيف الأسطح الحجرية الأثرية وغير ضارة بالأثر، وفق بيان رسمي.

وأكد كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، مجدي شاكر، عدم تضرر معابد جدران الأقصر من أعمال الترميم التي استخدمتها السائحة، موضحًا أن المواد التي ظهرت في الفيديو تستخدم لأعمال تنظيف الأسطح الأثرية وغير ضارة، وليست ألوانًا كما أشيع.

وقلل شاكر، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، من تصرف العامل المسؤول عن ترميم آثار معبد الأقصر، قائلًا إن بعض السياح يطالبون أحيانًا خلال زيارتهم للمواقع الأثرية المختلفة، التقاط صور تذكارية بالأدوات المستخدمة في ترميم الآثار، دون إحداث ضرر، بل يسهم ذلك في الترويج للآثار المصرية في الخارج، مشيرًا إلى أنه صادف خلال عمله بترميم الآثار وقائع مماثلة من طلبات للسياح لاستخدام أدوات الحفر أو الترميم للالتقاط الصور التذكارية فقط دون المشاركة في أية أعمال تتعلق بالآثار.

وفي بيان رسمي، شدد وزير السياحة والآثار على عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه أي شيء يمس الحضارة المصرية العريقة وآثارها بسوء أو تجاه أي متقاعس يقوم بقصد أو دون قصد بالإضرار بهما.

ويرى مجدي شاكر، أن عدم تكرار الواقعة مرة ثانية يتطلب التشديد على شركات السياحة بالتنبيه على السياح بعدم استخدام الأدوات الأثرية مثلما هو مطبق في عدم لمس الجدران الأثرية، كما اقترح أن يتم الفصل بين مناطق ترميم وتنظيف الآثار ومسار الرحلات السياحية.

وأشار كبير الأثريين، إلى أن هناك إقبالًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة من السياحة الصينية لزيارة المواقع الأثرية، وذلك بعد إقامة معارض للحضارة المصرية القديمة في الصين خلال الفترة الماضية، مما يتطلب ضرورة استغلال هذا الزخم في زيادة أعداد السياحة الوافدة من السوق الصيني لتحقيق نموًا في الإيرادات السياحية.

واستقبل معرض "قمة الهرم: حضارة مصر القديمة"، المقام بمتحف شنغهاي القومي بالصين، 136 ألف زائر خلال أول أسبوعين من افتتاحه يوم 19 يوليو الماضي- وفق بيان رسمي- مما دفع إدارة متحف شنغهاي القومي بمد ساعات الزيارة نتيجة الإقبال.

وسجل عدد السياح الوافدين لمصر، رقمًا قياسيًا غير مسبوق خلال النصف الأول من عام 2024 وصل إلى 7.069 مليون سائح بإجمالي إيرادات سياحية بلغت 6.6 مليار دولار، وفق بيان رسمي.