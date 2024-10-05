Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.في اليابان.. تفعيل مشاعر الحنين لزمن ألعاب الفيديو في أول متحف لشركة نينتندو - CNN Arabic

في اليابان.. تفعيل مشاعر الحنين لزمن ألعاب الفيديو في أول متحف لشركة نينتندو

سياحة
نشر
4 دقائق قراءة
gettyimages-2173533354.jpg
يقع متحف نينتندو الجديد داخل مصنع قديم تم تجديده، خارج مدينة كيوتو.Credit: Richard A. Brooks/AFP/Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لا يزال العديد منّا يتذكّرون المرة الأولى التي أمسك فيها جهاز تحكم Nintendo Entertainment System، لننغمس سريعًا في العوالم الملونة لألعاب Super Mario، وZelda، وDonkey Kong.

أخذت هذه الألعاب مساحة مهمة من طفولتنا، ولمن يرغب باستعادة الذكريات، افتُتح متحف Nintendo الجديد الذي طال انتظاره في اليابان، وأصبحت زيارته ضرورة ربما.

قد يهمك أيضاً

صُنعت للملكة إليزابيث.. عرض وحدة تحكم "نينتندو" مطلية بالذهب للبيع ويمكنها أن تكون لك بهذا السعر

فتح المتحف التفاعلي أبوابه أمام الجمهور في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول، في مجمّع المصنع السابق لشركة ألعاب الفيديو بأوجي، التي تبعد ساعة تقريبًا جنوبًا عن مدينة كيوتو.

يمتد المتحف على ثلاثة مبانٍ رئيسية، ويخوض الزوار رحلة عبر تاريخ الشركة الذي يعود إلى 135 عامًا، وذلك عبر معرض شامل يتضمن وحدات تحكم، ونماذج أولية نادرة، وألعاب تفاعلية، وتجارب، وحتى مطعم برغر ذات طابع خاص.

في حين لن يتمكن زوّار المتحف من القفز وضرب "كتل الأسئلة" (Question blocks)مثل ماريو، يمكنهم بالفعل القيام بذلك في منتزه سوبر نينتندو وورلد الترفيهي في أوساكا القريبة على أي حال، سيكون لديهم إمكانية الوصول إلى ثروة من المعلومات التي تقدم لمحة حول دماغ العقل المدبر لنينتندو شيجيرو مياموتو، المعروف أيضًا باسم والد سوبر ماريو.

متحف نينتندو
ينغمس الزوار في رحلة غامرة عبر تاريخ الشركة الممتد على مدى 135 عامًا.Credit: Richard A. Brooks/AFP/Getty Images

تأسّست شركة ألعاب الفيديو العملاقة عام 1889، كشركة مصنعة لأوراق اللعب التي أنتجت hanafuda، أي "أوراق الزهرة" (flower cards). خُصّص قسم المتحف المسمّى "Craft and Play" لهذه البدايات المتواضعة، ويضم غرفة hanafuda حيث يتعلّم الزوّار لعبة الورق التقليدية بمساعدة التكنولوجيا، ويمكنهم الانضمام إلى ورشة عمل لإنشاء بطاقات الزهرة الخاصة بهم.

لكن عامل الجذب الرئيسي للمتحف تجده في منطقة "Discover"، وهي قاعة ضخمة تعرض كل منتج تقريبًا تم إصداره من قبل الشركة، ضمنًا الأجهزة النادرة ذات الإصدار المحدود، والنماذج الأولية التي لم تنجح.

ومن أبرز ما يميّز مبنى Discover مجموعة من ثماني ألعاب تفاعلية خاصة، كل منها يمثّل إبداعًا بارزًا في تاريخ ألعاب الشركة.

وفي الوقت ذاته، تتيح "Big Controller" للاعبين التعاون ولعب ألعاب Nintendo الكلاسيكية على وحدات تحكم كبيرة الحجم، مصممة كي تبدو وكأنها وحدات تحكم أصلية من وحدات تحكم مثل Wii وFamicom.

وبين الألعاب الصغيرة المعروضة، تقع على لعبة إطلاق النار بالليزر "Zapper & Scope"، وهي إشارة إلى نظام إطلاق النار بالمسدس الضوئي الذي طورته الشركة في عام 1973، ولعبة "Love Tester" التي تم إطلاقها لأول مرة في عام 1969.

يتم منح زوار المتحف 10 عملات رقمية يمكنهم استخدامها للعب بالألعاب، لكن كن حذرًا: ليس ممكنًا شراء عملات إضافية، لذلك سيحتاج اللاعبون إلى وضع استراتيجيات والاختيار بحكمة.

متحف نينتندو
ساحة متحف نينتندو الجديد.Credit: Richard A. Brooks/AFP/Getty Images

رغم واجهته الرمادية غير الواضحة، فإن المتحف غني بالتفاصيل المرحة التي تميز نينتندو، من الضفادع المتعددة التي تغني عند لمس رؤوسها، إلى الخزائن التي تشبه أشرطة الكاسيت الخاصة بلعبة جيم بوي.

يتميز مقهى المتحف، هاتينا برغر، بديكور مستوحى من نينتندو، بينما يبيع المتجر الهدايا التذكارية مثل وسائد التحكم الضخمة، وسلاسل المفاتيح، والهانافودا.

التذاكر

لا يمكن للمرء أن يشتري تذاكر على الباب.

يتعين على الزوار تصفح موقع المتحف الالكتروني والتسجيل في سحب قبل ثلاثة أشهر بالحد الأدنى. وهذا يعني أنه يمكن للمسافرين الآن الدخول في سحب للحصول على تذاكر للزيارة في موعد لا يتجاوز يناير/ كانون الثاني، ويمكنهم اختيار ثلاثة تواريخ وأوقات مفضلة.

يعلن عن الفائزين قبل شهرين من تاريخ زيارتهم المقرر، ويجب شراء التذاكر على الفور.

لمن لا يستطيعون التسجيل مسبقًا أن يجربوا حظهم أيضًا على تقويم موقع المتحف على الإنترنت، والبحث عن التذاكر التي تمت مصادرتها أو إضافتها لاحقًا.

تبلغ قيمة التذاكر ما يعادل 23 دولارًا للبالغين و15 دولارًا للأطفال. تفرض بعض أجزاء المعرض رسوم دخول إضافية.

تابعونا عبر

© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.