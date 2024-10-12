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شركة طيران فرنسية تفتح تحقيقا حول تحليق إحدى طائراتها فوق العراق.. ما السبب؟

سياحة
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شركة طيران فرنسية تفتح تحقيقا حول تحليق إحدى طائراتها فوق العراق.. ما السبب؟
Credit: Joel Sagat/AFP/Getty Images

دبي، الإمارات  العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت الخطوط الجوية الفرنسية، الأربعاء، أنها فتحت تحقيقا حول كيفية مرور طائرة متجهة من العاصمة الفرنسية باريس، إلى إمارة دبي، فوق العراق، بينما كانت الصواريخ الإيرانية التي أُطلقت على إسرائيل تعبر المجال الجوي ذاته.

وأطلقت إيران عشرات الصواريخ باتجاه إسرائيل في الأول من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، فيما قالت إنه رد على مقتل زعيم حزب الله حسن نصرالله وآخرين في لبنان. وكان لابد أن تمر الصواريخ عبر المجال الجوي العراقي للوصول إلى إسرائيل.

وأفادت شركة الطيران الفرنسية في بيان لـCNN أن الرحلة رقم AF662 كانت تحلّق فوق أجواء العراق عندما بدأ الهجوم الإيراني حوالي الساعة 4:45 مساءً بتوقيت غرينتش، وغادرت المجال الجوي العراقي "قبل وقت قصير" من الساعة 5 مساءً بتوقيت غرينتش.

وأضافت أن السلطات المحلية لم تغلق المجال الجوي العراقي رسميًا حتى الساعة 5:56 مساءً بتوقيت غرينتش.

وجاء في بيان الخطوط الجوية الفرنسية: "بفضل المعلومات التي جمعناها، تمكنا من تحديد هجوم وشيك على إسرائيل من قبل إيران، يتضمن إطلاق صواريخ باليستية".

وأضافت: "نتيجة لذلك، وبدون انتظار تعليمات من السلطات العراقية، قررت الخطوط الجوية الفرنسية تعليق تحليق طائراتها فوق المجال الجوي للبلاد اعتبارًا من الساعة الخامسة مساءً بتوقيت غرينتش".

وذكرت شركة الطيران الفرنسية أن طائراتها "كانت تتجنب بالفعل المجال الجوي الإسرائيلي واللبناني والإيراني"، وأن الرحلة رقم AF662 كانت تحلق عبر "ممر خاص تستخدمه جميع شركات الطيران".

وقبل ساعات قليلة من الضربة، أعلن البيت الأبيض إنه لديه "مؤشرات على أن إيران تستعد لشن هجوم صاروخي باليستي وشيك ضد إسرائيل".

وأكدت الخطوط الجوية الفرنسية أن عددًا من رحلاتها الأخرى تم تحويلها لتجنب المنطقة في ليلة الهجوم.

وقالت: "تراقب الخطوط الجوية الفرنسية باستمرار التطورات الجيوسياسية في المناطق التي تخدمها وتحلق فوقها، لضمان أعلى مستويات السلامة والأمن في الرحلات الجوية"، مضيفة أن "سلامة عملائها وطواقمها هي أولويتها القصوى".

وأفادت قناة LCI التلفزيونية الفرنسية أن طياري الخطوط الجوية الفرنسية شاهدوا الصواريخ في السماء ليلا من قمرة القيادة، وأن مراقبة الحركة الجوية العراقية تمنت للطيارين "حظًا سعيدًا".

وردًا على سؤال من شبكة CNN، لم يؤكد متحدث باسم الخطوط الجوية الفرنسية أن الطيارين قد رأوا صواريخ تمر بجانبهم.

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