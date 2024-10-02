مصدر لـCNN: قواعد عسكرية إسرائيلية تعرضت لضربات الصواريخ الإيرانية

كاميرا CNN ترصد شن إيران هجومًا صاروخيًا ضخمًا على إسرائيل.. شاهد ما وثقته

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(CNN)-- أكد مصدر عسكري إسرائيلي، لشبكة CNN، أن عدة صواريخ إيرانية ضربت قواعد عسكرية إسرائيلية، مساء الثلاثاء، لكنه أصر على عدم وقوع أضرار جسيمة بالمنشآت.

وقال المصدر: "لا يوجد ضرر بوظائف سلاح الجو الإسرائيلي". وأضاف أن هناك "عددًا قليلاً من الضربات"، لكنها فشلت في إصابة "البنية التحتية الأساسية".

قدّر الجيش الإسرائيلي أن إيران أطلقت 180 "قذيفة"، بعد ساعات قليلة من تحذير أمريكي من هجوم صاروخي وشيك على إسرائيل.

وقال الحرس الثوري الإيراني، الثلاثاء، إنه استهدف ثلاث قواعد عسكرية إسرائيلية حول تل أبيب خلال الضربة الصاروخية، وفقًا لما نقلته وكالة أنباء مهر الإيرانية شبه الرسمية.

وأشار الحرس الثوري الإيراني إلى أن إطلاقه صواريخ على إسرائيل كان ردًا على اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس الفلسطينية، وحسن نصرالله الأمين العام السابق لجماعة "حزب الله" اللبنانية، وعباس نيلفروشان القيادي بالحرس الثوري.

تأتي الضربات الصاروخية بعد أن شنت إسرائيل عملية برية في داخل الأراضي الللبنانية، قائلة إنها تستهدف حزب الله المدعوم من إيران. وقتلت غارة إسرائيلية الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، الجمعة الماضي، وبرفقته قادة آخرين، كما نليفروشان، وسط تصاعد المخاوف من اندلاع حرب إقليمية جديدة.