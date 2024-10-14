لماذا يمكن اعتبار هذا الجبل في الإكوادور أعلى من إيفرست؟

Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.لماذا يمكن اعتبار هذا الجبل في الإكوادور أعلى من إيفرست؟ - CNN Arabic

لماذا يمكن اعتبار هذا الجبل في الإكوادور أعلى من إيفرست؟

سياحة
نشر
7 دقائق قراءة
شاهد مقاطع فيديو ذات صلة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ما هو أعلى جبل على وجه الأرض؟ اتضح أن الإجابة على هذا السؤال أكثر إثارة للجدل مما قد نظن. 

وإذا قمنا بقياس الارتفاع فوق مستوى سطح البحر، فإن جبل إيفرست الذي يبلغ ارتفاعه 8،849 مترًا، ويمتد على الحدود بين التبت ونيبال، هو أعلى جبل في العالم بكل وضوح. 

ومع ذلك، إذا قمت بقياس الجبل من قاعدته إلى قمته، فإن ماونا كيا الذي يبلغ ارتفاعه 10،211 مترًا، وهو بركان درعي غير نشط في جزيرة هاواي، سيأتي بدلاً من ذلك في المقدمة. 

ولكن يبدو أن هناك منافسا آخر لأعلى جبل في العالم، أي جبل "تشيمبورازو"، وهو بركان طبقي غير نشط  بسلسلة كورديليرا أوكسيدنتال في جبال الأنديز بالإكوادور. 

قد يهمك أيضاً

الصين تسمح للأجانب بالوصول إلى جبل إيفرست عبر التبت لأول مرة منذ الجائحة

لماذا يمكن اعتبار هذا الجبل في الإكوادور أعلى من إيفرست
يقع جبل "تشيمبورازو" على بعد حوالي أربع ساعات جنوب مدينة كيتو بالسيارة.Credit: F.J. Jimenez/Moment RF/Getty Images

وعند القياس من مستوى سطح البحر، يكون جبل "تشيمبورازو"، الذي يبلغ ارتفاعه 6،263 مترًا، أقصر من "إيفرست" بحوالي 8,500 قدم. ومع ذلك، فإن قمته تقع على بعد 6،800 قدم من مركز الأرض، ما يجعله أقرب نقطة من الأرض إلى النجوم.

وإذا تخيلت الأرض كنقطة زرقاء في الفضاء، فإن جبل "تشيمبورازو" هو المكان الوحيد الذي يمكنك الوقوف فيه لتكون على أبعد مسافة من مركز تلك النقطة، حسبما ذكره الفيزيائي ديريك فان ويستروم، الذي يعمل لدى هيئة المسح الجيوديسي الوطنية التابعة للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، وهي الوكالة الفيدرالية التي تتولى رسم الخرائط وإعدادها.

ويكمن السبب في موقع "تشيمبورازو"، الذي يقع على بعد 1.5 درجة جنوب خط الاستواء.

وأوضح فان ويستروم أن كوكب الأرض يتكونّ من صخور، وهو مستدير إلى حد ما، ولكن بسبب دورانه، فإنه يبرز عند خط الاستواء.

قد يهمك أيضاً

في جبل إيفرست.. خطط لإزالة القمامة والجثث من أعلى جبل في العالم

وتقوم قوة الطرد المركزي التي تنتج عن دوران الكوكب المستمر بضغط الصخور، ويستفيد جبل "تشيمبورازو" من هذا الضغط ليكون أبعد عن مركز الأرض مقارنة بالجبال الأعلى من مستوى سطح البحر في جبال الهيمالايا التي تقع على مسافة أبعد من خط الاستواء.

وقد استغلت الإكوادور مؤخرًا هذه الميزة للترويج لجبل "تشيمبورازو" كوجهة ناشئة. وتتمثل الفكرة في أن هذا الجبل الفريد، على عكس جبل إيفرست، يسهل الوصول إليه سواء من الناحية الجسدية أو المادية بالنسبة للمسافرين المغامرين الذين يتوجهون بشكل متزايد من عاصمة الإكوادور، كيتو، إلى وسطه المغطى بالثلوج.

لماذا يمكن اعتبار هذا الجبل في الإكوادور أعلى من إيفرست
المسار إلى جبل "تشيمبورازو" أقل صعوبة من أعلى قمة بسلسلة جبال الهيمالاياCredit: Roland Knauer/Alamy Stock Photo

ويحل جبل "تشيمبورازو" في المرتبة الـ39 من حيث الارتفاع في سلسلة جبال الأنديز عند قياسه من مستوى سطح البحر، ولكن كان هناك فترة وجيزة في القرن الـ19 كان يُعتقد خلالها أنه أعلى قمة في العالم.

وقد نشأت هذه الشائعة من الجغرافي والمستكشف الألماني المؤثر ألكسندر فون همبولت، الذي تسلق جبل "تشيمبورازو" في عام 1802. ولم يتمكن فون همبولت من الوصول إلا لحوالي 19،300 قدم قبل أن ينزل إلى وادي المرتفعات الذي أطلق عليه فيما بعد اسم "Avenue of the Volcanoes" (طريق البراكين).

ومع ذلك، فإن رواياته التي قُرئت على نطاق واسع حول تحديه لهذا الجبل الأنديزي العملاق تسببت بإغراء مجموعة من المستكشفين الأوروبيين لزيارة الإكوادور، ومن بينهم المتسلق البريطاني إدوارد ويمبر.

وبعد نجاحه في الصعود إلى قمتي ماترهورن ومون بلان في جبال الألب، أصبح في عام 1880 أول شخص يُعرف بأنه وصل إلى قمة "شيمبورازو".

راهنا، يحاول حوالي 500 متسلق جبال الوصول إلى قمة الجبل كل عام، وفقًا لما ذكره سانتياغو غراندا، وهو وكيل وزارة الترويج السياحي في الإكوادور، لافتًا إلى أن أكثر من نصف هذا العدد يصلون إلى القمة بسبب مجموعة من العوامل، بما في ذلك الارتفاع، والاستعداد، والطقس العاصف.

ويبدأ موسم الرحلات الرئيسي من أواخر سبتمبر/ أيلول  إلى فبراير/ شباط، عندما يكون الطقس أكثر اعتدالاً وتغطي الجبال غالبا طبقة سميكة من الثلوج. 

ومع ذلك، قال غراندا إن جاذبية جبال الأنديز الإكوادورية تكمن في أنها، على عكس غالبية مراكز تسلق الجبال، وجهة سياحية متاحة طوال العام.

وتتميز أعلى جبال في البلاد باعتدال درجات الحرارة نسبيًا، نظرًا لموقعها في المناطق الاستوائية، ولا يوجد سوى القليل من التباين في ضوء النهار بين المواسم. ويمكن الوصول بسهولة إلى غالبية القمم من مدن المرتفعات مثل كيتو أو كوينكا. 

وأوضح غراندا: "بدأ عدد متزايد من الناس في القدوم للتدريب والاستعداد للتحديات الكبرى في تشيمبورازو. أنت أبعد ما تكون عن مركز الأرض، وأقرب إلى النجوم أكثر من أي مكان آخر على هذا الكوكب وهذه نقطة جذب كبيرة".

وبالنسبة لأولئك الذين يأملون في الوصول إلى قمة الجبل، فإنهم عادة ما يقضون يومين في تسلقه، على عكس ما قد يستغرقه تسلق جبل إيفرست، أي مدة شهرين تقريبًا.

وبالطبع، يحتاج المتسلقون أيضًا إلى حوالي أسبوع من أنشطة التأقلم مسبقا، وفقًا لما ذكرته كريستيان فالنسيا، الرئيسة التنفيذية لشركة Activexpedition التي تتخذ من كيتو مقرًا لها، وتنظم رحلات التسلق إلى القمة.

وأوصت فالنسيا بالصعود إلى قمم أقل ارتفاعًا مثل "كايامبي" أو "إيلينيزا سور" أو "كوتوباكسي"، ثم النزول كل ليلة إلى ارتفاعات أقل للتخفيف من حدّة الارتفاع.

تجار الجليد وتضحيات الإنكا

تقدّم فالنسيا مغامرات أكثر هدوءًا إلى جبل "تشيمبورازو".

وتلي الرحلات النهارية التي تصل إلى ارتفاع 5،180 مترًا عادةً أربعة أيام من التأقلم المسبق على حلقة كويلوتوا القريبة. ويمكن لزوار "تشيمبورازو" بعد ذلك إلقاء نظرة على ملجأ ويمبر المبني من الحجر وبحيرة كوندور كوتشا التي تشبه المرآة والأنهار الجليدية الاستوائية، والتي تعد نذيرًا للاحتباس الحراري العالمي.

ويأتي العديد من الناس إلى تلك الأنهار الجليدية خصيصًا لمقابلة بالتازار أوشكا، آخر تجار الثلوج في مقاطعة تشيمبورازو.

وقد عملت أجيال من الرجال الأصليين في الإكوادور ذات يوم كتجار ثلوج لتزويد المجتمعات الواقعة أسفل الجبل بقطع من الجليد قبل وصول أجهزة التبريد.

والآن، أصبح هذا الرجل الثمانيني الوحيد المتبقي الذي يحمل الكتل الجليدية إلى أسفل الجبل وتحديدّا مدينة ريوبامبا القريبة.

ويأتي آخرون إلى مقاطعة تشيمبورازو للاستمتاع ببيئتها الجبلية الخاصة، إذ أشار غراندا إلى أن "بعض الإكوادوريين يرون الثلوج للمرة الأولى في حياتهم. لذا حتى لو لم يأتوا إلى القمة، فإنهم يأتون إلى البحيرة، التي أصبحت وجهة شهيرة حقًا".

وأكدّت فالنسيا أن الجبل يحمل أهمية كبيرة لجميع الإكوادوريين، حتى أنه يظهر على شعار النبالة في البلاد.

تابعونا عبر

© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.