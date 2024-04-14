في جبل إيفرست.. خطط لإزالة القمامة والجثث من أعلى جبل في العالم

كان في "منطقة الموت" يرتجف.. شاهد عملية إنقاذ "شبه مستحيلة" لمتسلق على جبل إيفرست

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- مع بدء موسم تسلق جبال الهيمالايا لعام 2024، يجري العمل على مشروع آخر على ارتفاعات عالية، وهو إزالة أطنان من القمامة من جبل إيفرست.

وبحسب الجيش النيبالي، جمعت "حملة تنظيف الجبال" 110 أطنان من النفايات بين عامي 2019 (عندما بدأ البرنامج) و2023.

وسيرأس الجيش، الذي يقوم بمبادرة التنظيف بالشراكة مع العلامة التجارية المتعددة الجنسيات "يونيليفر"، الحملة مرة أخرى هذا العام.

وسيصل 12 فردًا من الجيش، بدعم من 18 من مرشدي "الشيربا"، إلى معسكر قاعدة جبل إيفرست في 14 أبريل/نيسان لبدء العمل.

وبالإضافة إلى إزالة ما يقدر بنحو 10 أطنان من القمامة، أفاد الجيش في بيان أنّه يعتزم انتشال 5 جثث من الجبل تنتمي لمتسلقين لقوا حتفهم أثناء محاولتهم التوجه لأعلى قمة في العالم.

وفي عام 2023، تم تأكيد وفاة 12 متسلقًا على جبل إيفرست، مع وجود 5 آخرون في عداد المفقودين رسميًا.

وفي الوقت الحالي، يقوم غالبية من يحاول تسلق القمة، ويبلغ ارتفاعها 8،849 مترًا، بهذه المغامرة عبر نيبال.

في العام الماضي، بلغت تصاريح تسلق هذا الجبل رقمًا قياسيًا بإصدار الحكومة النيبالية 478 تصريحًا.

ومع ذلك، لا يعادل هذا الرقم العدد الإجمالي للأشخاص الذين سيكونون على الجبل، إذ يتواجد مرشدو "الشيربا"، وموظفو الدعم، وغيرهم مع مجموعات التسلق.

ونتيجةً لذلك، شكّل الاكتظاظ والقمامة من أكبر المشاكل التي واجهت جبل إيفرست في الأعوام الأخيرة.

وشكلت الفضلات البشرية واحدة من أكبر المشاكل البيئية.

وسيكون موسم التسلق لعام 2024 هو الأول الذي يطلب من جميع المتسلقين استخدام أكياس الفضلات التي توزعها الحكومة، وحمل فضلاتهم معهم من المعسكرات الجبلية المرتفعة.

وقال النائب الأول لرئيس جمعية متسلقي قمة إيفرست، ديواس بوخريل، لـCNN الشهر الماضي: "ينتج كل شخص 250 غرامًا من البراز في اليوم، وسيقضي أسبوعين في المعسكرات العليا من أجل الوصول إلى القمة".

وإلى جانب ذلك، سيشهد عام 2024 أول مرة يتم فيها إصدار شرائح تتبع لجميع متسلقي جبل إيفرست، ومن شأن ذلك المساهمة في عمليات البحث والإنقاذ.