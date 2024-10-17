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براغ تحظر ارتياد الحانات في ساعات متأخرة ليلًا .. لماذا؟

سياحة
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Credit: Sean Gallup/Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تستعد براغ وهي مدينة مشهورة بمشروب الجعة وعمارتها التاريخية، لحظر ارتياد الحانات في ساعات متأخرة من الليل، سعياً منها لتغيير سمعتها كوجهة للحفلات.

وتُعتبر العاصمة التشيكية أحدث وجهة سياحية جاذبة في أوروبا تقاوم السياحة المفرطة، وسط مخاوف بشأن الأثر على جودة حياة السكان المحليين.

وأفاد نائب رئيس بلدية براغ، جيري بوسبيسيل، أنّ المدينة تريد الحد من السيّاح الذين يأتون "لفترة قصيرة فقط بهدف شرب الكحول والسكر"، لصالح "سائح أكثر ثقافة وثراءً"، بحسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

على مدى العقدين الماضيين، وجراء طفرة شركات الطيران منخفضة التكلفة، أصبحت براغ وجهة مفضلة لحفلات العازبين والعازبات، الذين يأتون تحديدًا من المملكة المتحدة.

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أُعلن هذا القرار الإثنين، ويأتي عقب شكاوى من الضوضاء الناجمة عن التجول في الحانات الصاخبة، تقدّم بها سكان منطقة براغ 1 التاريخية في المدينة، حيث تقع ساحة البلدة القديمة المحمية من قبل اليونسكو، وقلعة براغ، وجسر تشارلز.

وفي بيان أرسل لـCNN، أكد مكتب منطقة البلدية في براغ 1، أنّ الحظر يمنع التجوّل في الحانات بين الساعة 10 مساءً و6 صباحًا بالتوقيت المحلي، لافتًا إلى أنه يدخل حيز التنفيذ في بداية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني.

وأضافت تيريزي رادوميرسكا، عمدة منطقة براغ 1، أن حظر ارتياد الحانات الليلية كان "مدفوعًا من رغبتنا بالحد من السلوكيات المزعجة، لا سيّما تلك المتصلة بالمناسبات، مثل حفلات توديع العزوبية التي غالبًا ما ينتج عنها ضوضاء مفرطة، وإزعاج لكل من السكان المحليين والزوار الآخرين. وهذه الأنشطة لا تتوافق مع نوع السياحة التي نهدف إلى تنميتها".

"لن يُمنع أي أحد من الذهاب إلى الحانة"

وأشاد فاتسلاف ستاريك، رئيس جمعية الفنادق والمطاعم التشيكية، بالقرار، إذ أوضح لوكالة الصحافة الفرنسية أنّ "التوجه إلى وسط المدينة بحثًا عن الجعة سبّب مشكلة للسكان المحليين والسيّاح الآخرين أيضًا".

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لا يؤثر الحظر إلا على الجولات الجماعية التي تنظّمها وكالات السياحة، ولن يمنع المجموعات الفردية من تنظيم جولاتها الخاصة في الحانات، أو البقاء خارج المنزل لشرب الخمر حتى وقت متأخر. وأشار ستاريك إلى أنه "لن يُمنع أي أحد من الذهاب إلى الحانة".

واقترح سيمون أولد، الذي يعمل كمتخصّص بمدينة براغ لدى شركتي السياحة StagWeb.co.uk وGoHen.com، ومقرهما في المملكة المتحدة، وتنظّمان حفلات توديع العزوبية للبريطانيين في الخارج، أنّ الحظر لن "يردع العازبين من التوجه إلى براغ".

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وفي بيان أرسله إلى CNN، وصف أولد الحظر بـ"غير المدروس"، مضيفًا أنه "في حين يحق لهم محاولة الحد من السلوك المناهض للمجتمع، فإن الناس سيقصدون الحانات بأنفسهم أو سيفعلون ذلك في وقت مبكر".

وأضاف: "نظرًا لكونها وجهة استفادت لسنوات من سمعتها كمدينة للحفلات، يبدو أنها ترغب بالإستفادة من الأمر من دون تحمل تبعات ذلك".

وبهذا القرار، تنضم براغ إلى العديد من المدن الأوروبية الساعية للحد من عدد السيّاح في الأشهر الأخيرة. وفي الآونة الأخيرة، حدّد القيّمون على مدينة البندقية بإيطاليا، أحجام المجموعات السياحية بـ25 شخصًا، وحظروا مكبّرات الصوت، فيما تخطط عمدة برشلونة لوقف تأجير الشقق للسيّاح بحلول عام 2028.

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