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حادث غريب.. محتالون يسرقون ما يقدر بـ400 ألف دولار من الجبن الفاخر

سياحة
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سرقت مجموعة من الأشخاص قاموا بعملية احتيال أكثر من 22 طنًا متريًا من الجبن المصنوع يدويًا من إحدى أشهر شركات الألبان البريطانية.

كشفت شركة "Neal’s Yard Dairy"، التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرًا لها، أنّها كانت ضحية لعملية سرقة غريبة في منشور عبر "إنستغرام" الأسبوع الماضي، حيث شاركت "الأخبار الصعبة".

وكتبت الشركة في المنشور أنّها "كانت ضحية لسرقة أسفرت عن فقدان أكثر من 22 طنًا متريًا (24.25 طنًا) من جبن الشيدر المغلف بالقماش".

حادث غريب.. محتالون يسرقون ما يقدر بـ400 ألف دولار من الجبن الفاخر في جريمة "تصعب فهمها"
تعمل شركة "Neal's Yard Dairy" على تزويد الأجبان الفاخرة.Credit: Neal's Yard Dairy/Instagram

وأشارت الشركة إلى أن "مشترٍ محتال تظاهر بأنّه موزع شرعي بالجملة لتاجر فرنسي كبير".

واكتشفت الشركة، التي تبيع أجود أنواع الجبن البريطاني والأيرلندي للمتاجر والمطاعم في جميع أنحاء العالم، أنّها تعرضت للاحتيال عندما فات الأوان. 

وتم تسليم الجبن، الذي تم الحصول عليه من ثلاثة مصنعين يدويين مختلفين إلى الأشخاص الذين قاموا بعملية الاحتيال.

وتابع المنشور: "تم تسليم أكثر من 950 قاليًا من جبن هافود، وويستكومب، وبيتشفورك شيدر قبل اكتشاف عملية الاحتيال. ورُغم هذه الضربة المالية الكبيرة، إلا أنّنا احترمنا التزامنا تجاه صغار الموردين، وسددنا المبلغ بالكامل للمصنعين الثلاثة للجبن الحرفي".

وناشد الشيف الشهير، جيمي أوليفر، الملايين من متابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي للانتباه على البضائع المسروقة، والتي قال إنّها كلفت الشركة 300 ألف جنيه إسترليني (390 ألف دولار).

وقال أوليفر في مقطع فيديو نُشر على "إنستغرام": "ستعتقدون أنّني أمازحكم، ولكنني لست كذلك، لقد حدثت سرقة كبيرة لقوالب من الجبن الفاخر".

وأضاف: "لقد سُرقت بعض من أفضل أنواع جبن الشيدر في العالم".

وتساءل أوليفر عمّا قد يفعله اللصوص بـ "شاحنات محملة بالجبن الفاخر"، فقال: "هل سينزعونها من القماش، ويقطعونها، ويبشرونها، ويتخلصون منها في قطاع الوجبات السريعة، أو القطاع التجاري؟ لا أعرف. يبدو الأمر كشيء غريب حقًا لتتم سرقته".

وأكّد توم كالفر من شركة "Westcombe Dairy"، وهي إحدى الشركات التي زودت "Neal’s Yard Dairy" بالجبن المسروق عبر موقع "إنستغرام"، أنّ الجريمة "صعبة الفهم" للغاية.

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وفي مقطع فيديو تم تسجيله أمام صفوف من الأرفف الفارغة في مصنع الألبان، قال كالفر: "نحن من بين صناع الجبن الثلاثة الذين أوفوا بهذا الطلب لهؤلاء الأشخاص الذين انتحلوا صفة تاجر الجملة/عميل لتاجر تجزئة كبير في فرنسا".

ومن ثم أضاف: "لقد كانت خدعة، وسرقة، وعملية احتيال".

وأكّدت شركة "Neal’s Yard Dairy" أنّها "تعمل مع سلطات إنفاذ القانون لتحديد مرتكبي عملية الاحتيال".

وفي رسالة بالبريد الإلكتروني، كتب متحدث باسم شرطة متروبوليتان البريطانية لـCNN أنّه تم إبلاغهم بالسرقة في 21 أكتوبر/تشرين الأول. 

وأضاف البيان: "التحقيقات جارية في ظروف الحادث. لم يتم القبض على أي شخص بعد".

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