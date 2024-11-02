مصر..الحكومة ترد على ما أُثير حول وجود مخططات لإخلاء دير سانت كاترين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رد مجلس الوزراء المصري، السبت، على ما أُشيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود مخططات لإخلاء دير سانت كاترين في محافظة جنوب سيناء، بالتزامن مع تطوير المنطقة.

وقالت رئاسة مجلس الوزراء المصري في منشور عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، حول مخططات لإخلاء دير سانت كاترين: "تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن وجود مخططات لإخلاء دير سانت كاترين تزامناً مع تطوير المنطقة".

وأضاف المنشور: "وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بالتواصل مع محافظة جنوب سيناء، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لوجود مخططات لإخلاء دير سانت كاترين تزامناً مع تطوير المنطقة، مشددةً على أن دير سانت كاترين مفتوح ويعمل بشكل طبيعي، مع استمرار جميع إدارته ومسؤوليه من القساوسة والرهبان في القيام بأعمالهم دون وجود أي مخططات لإخلائه".

وأضاف مجلس الوزراء أن "محافظة جنوب سيناء أشارت إلى وجود تعاون مستمر ومشترك مع الدير، بما يعكس دعم الجهود المبذولة لحماية التراث الديني والثقافي للدير، باعتباره رمزاً دينياً وتاريخياً هاماً، موضحةً أنه يتم حالياً تطوير منطقة سانت كاترين بأكملها، سعياً لتقديم هذه البقعة المقدسة في أبهى صورة لها تقديراً لقيمتها الروحية، وجعلها مزاراً سياحياً عالمياً"، بحسب البيان.

وختم البيان قائلا: "ونناشد المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة، ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، ضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين".

وكان نشطاء مصريون تداولوا على مواقع التواصل الاجتماعي ما زعموا أنها مخططات لإخلاء دير سانت كاترين من القساوسة والرهبان الذين يعملون به.