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أمريكا تعلق رحلات الطيران إلى هايتي بعد تعرض طائرات لإطلاق نار

سياحة
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أوقفت هيئة تنظيم الطيران المدني في الولايات المتحدة جميع الرحلات الجوية إلى هايتي لمدة شهر، بعد أن أصيبت ثلاث طائرات تابعة لشركات طيران مقرها الولايات المتحدة بالرصاص أثناء تحليقها فوق العاصمة الهايتية بورت أو برنس، وسط تصاعد أعمال العنف بين العصابات.

وأُصيبت طائرة تابعة لخطوط طيران "سبيريت" بإطلاق النار أثناء محاولتها الهبوط في بورت أو برنس، ما أسفر عمّا وصفته شركة الطيران بـ "إصابات طفيفة" لأحد أفراد الطاقم.

طائرتان أمريكيتان تتعرضان لإطلاق نار فوق عاصمة هايتي وسط تصاعد أعمال العنف بين العصابات
صورة مأخوذة من مواقع التواصل الاجتماعية تُظهر الضرر الذي أصاب الطائرة التابعة لخطوط "سبيريت" من الداخل.Credit: From Social Media

وأفادت شركة "سبيريت" الإثنين أنّه تم تحويل الرحلة رقم 951 التي كانت متجهة من فورت لودرديل بفلوريدا إلى بورت أو برنس، وهبطت الطائرة بدلاً من ذلك في سانتياغو بجمهورية الدومينيكان، حيث "كشف التفتيش أدلة على وجود أضرار بالطائرة تتوافق مع إطلاق للنار". 

وأوضحت شركة الطيران أنّ الطائرة أُخرِجت من الخدمة، وتم تعليق خدمات خطوط "سبيريت" إلى بورت أو برنس وكاب هايتيان.

وفي وقتٍ لاحق، شاركت هيئة الطيران المدني الهايتية تحذيرًا لطواقم الطيران، مشيرةً إلى أنّ "عمليات الحركة الجوية معلقة مؤقتًا" في المطار. 

طائرتان أمريكيتان تتعرضان لإطلاق نار فوق عاصمة هايتي وسط تصاعد أعمال العنف بين العصابات
صورة تُظهر الضرر الذي ألحقه إطلاق النار بالطائرة من الخارج. Credit: From Social Media

ودخل الإشعار حيز التنفيذ في الساعة الثانية ظهرًا بالتوقيت المحلي الإثنين، ومن المتوقع أن ينتهي الإثنين المقبل، أي بتاريخ الـ18 من نوفمبر/تشرين الثاني.

وردًا على الحادثة التي أصابت الطائرة التابعة لخطوط "سبيريت"، ألغت شركتا الطيران الأمريكيتان "جيت بلو" والخطوط الجوية الأمريكية الرحلات الجوية من وإلى هايتي مؤقتًا.

وفي بيانٍ لاحق، قامت خطوط "جيت بلو" بتمديد تعليق رحلاتها حتى 2 ديسمبر/كانون الأول، موضحةً أنّه تم رصد الضرر الناجم عن رصاصة في إحدى طائراتها العائدة من هايتي.

وهبطت الرحلة رقم 935 التابعة لـ"جيت بلو" في مطار جون إف كينيدي الدولي بنيويورك من دون أي مشاكل تم الإبلاغ عنها في الأصل.

ولكن أظهرت عملية فحص ما بعد الرحلة أنّ الهيكل الخارجي للطائرة أُصيب برصاصة، حسبما ذكرت شركة الطيران.

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وأكّدت شركة "جيت بلو": "نحن نحقق بنشاط في هذا الحادث بالتعاون مع السلطات المعنية"، وأشارت إلى أنّ قرارها بتعليق الرحلات الجوية جاء نتيجة "الاضطرابات المدنية الجارية".

ووقعت الحوادث في اليوم ذاته الذي أدى فيه المجلس الانتقالي في هايتي اليمين الدستورية لرئيس الوزراء الجديد، وهو رجل الأعمال أليكس ديدييه فيلس إيمي، الذي تعهد باستعادة الديمقراطية والأمن في البلاد.

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