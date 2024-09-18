ركاب طائرة بأنوف وآذان دامية.. الضغط يحول رحلة عادية إلى دموية

تعرّف إلى قصة مضيفة الطيران التي أصبحت رئيسة الخطوط الجوية اليابانية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تسببت مشكلة في الضغط على متن رحلة جوية داخلية في أمريكا من ولاية يوتاه إلى ولاية أوريغون بحالات من نزيف الأنف ومشاكل أخرى، وفقًا لبيانات خطوط "دلتا" الجوية والركاب.

وأفاد بيان صادر عن المتحدث باسم شركة "دلتا": "نحن نعتذر بشدة لعملائنا لتجربتهم على متن الرحلة رقم 1203 في 15 سبتمبر/أيلول".

وأضاف البيان: "اتبع طاقم الرحلة الإجراءات للعودة إلى سولت ليك سيتي حيث قامت فرقنا على الأرض بدعم عملائنا لتلبية احتياجاتهم الفورية".

وتم نقل ركاب الرحلة رقم "1203" إلى طائرة أخرى.

وذكرت شركة الطيران أنّ فنيّون من "دلتا" قاموا بإصلاح مشكلة الضغط على الطائرة، وعادت الناقلة إلى الخدمة في اليوم التالي.

وقالت الراكبة جاسي بورسر لـ CNN إنّها شعرت وكأنّ شخصًا ما كان يطعنها في أذنها، وأوضحت: "سمعت بعض الهواء يخرج، ومن ثم شعرت بشيء يفور. بدا الأمر وكأن أذني تغلي، أذني اليمنى بالتحديد، فلمست أذني، وكان هناك نزيف دم".

وقالت بورسر، التي كانت في رحلة عمل، إنّ زملاءها والركاب الآخرين واجهوا مشاكل مماثلة أيضًا.

وتابعت: "لقد بدأت آذاننا تؤلمنا بشدة. كان الجميع من حولنا يمسكون بآذانهم، وبدأت آذان الأشخاص بالنزيف، وبدأت أنوفهم تنزف".

ولم يستغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى لاحظ الركاب وجود خطب ما على متن الرحلة، وفقًا لما ذكرته راكبة أخرى، تُدعى كارين آلين، لقناة "KSL" المتعاونة مع CNN.

وقالت آلين: "نظرت إلى زوجي، وكان قد وضع كلتا يديه على أذنيه أثناء الانحناء إلى الأمام نوعًا ما".

ومن ثمّ تابعت: "نظرت إلى صفٍ خلفي، على الجانب الآخر من الممر، وكان هناك رجل يعاني من نزيف شديد في أنفه بشكلٍ واضح، وكان الأشخاص يحاولون مساعدته".

ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات خطيرة، ولكن حدّد الطاقم الطبي 10 أفراد بحاجة إلى التقييم أو العلاج بعد الرحلة.

وأكّدت إدارة الطيران الفيدرالية أنّها ستحقق في الأمر.