اعتقال سائح أمريكي بتهمة تشويه بوابة ضريح في طوكيو

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ألقت السلطات اليابانية القبض على سائح أمريكي يبلغ من العمر 65 عامًا بتهمة نقش حروف على بوابة "توري" في ضريح بمدينة طوكيو.

وأوضح متحدث باسم شرطة العاصمة طوكيو لـ CNN أن المشتبه به، ويدعى ستيف لي هايز، اعتقل يوم الأربعاء للاشتباه في إلحاقه أضرارًا بالممتلكات العامة.

وصرحت الشرطة بأن الرجل يُزعم بأنه شوّه عمود بوابة ضريح يقع في حي "شيبويا" بطوكيو يوم الثلاثاء، "بحفر حروف أبجدية بأظافره".

صورة مقربة للخدوش على بوابة توري في ضريح ميجي-جينغو، التقطت في 14 نوفمبر 2024 Credit: Yuichi Yamazaki/AFP/Getty Images

وبحسب هيئة الإذاعة اليابانية، فقد قام بنقش خمسة أحرف، يُعتقد أنها اسم عائلة السائح، على عمود بوابة في ضريح ميجي-جينغو بطوكيو.

وذكرت التقارير أن الشرطة حددت هوية المشتبه به من خلال مراجعة لقطات كاميرات المراقبة وفتحت تحقيقًا.

ويقع ضريح ميجي-جينغو بجوار حديقة "يويوغي" مترامية الأطراف في المدينة، وقد افتُتح لأول مرة في عام 1920 وكان مخصصًا للإمبراطور ميجي والإمبراطورة شوكن. وقد دُمر المجمع أثناء الحرب العالمية الثانية، ولكن أعيد بناؤه في الخمسينيات.

وتتميز مداخل الضريح ببوابات خشبية ضخمة، تُعرف باسم "توري"، التي تعلوها عوارض منحنية مميزة.

لافتة كتب عليها: "حدثت مؤخرًا أفعال قاسية تتمثل في إتلاف بوابة توري بالخدوش. من المؤسف حقًا أن نضطر إلى إحاطة بوابات توري بسياج لحمايتها" Credit: YUICHI YAMAZAKI/AFP via Getty Images

ويواجه المشتبه به، الذي كان يزور اليابان مع عائلته، عقوبة تصل إلى ثلاث سنوات في السجن أو غرامة تصل إلى 300 ألف ين (1،918 دولارًا) بتهمة التخريب المزعوم.

ويعد هذا الاعتقال هو الأحدث في سلسلة من الحوادث المتعلقة بالسياحة التي تصدرت عناوين الأخبار، حيث تشهد اليابان أعدادًا قياسية من الزوار.

وفي وقت سابق من هذا العام، اكتسبت بلدة صغيرة عند سفح جبل فوجي اهتمامًا دوليًا لحجبها رؤية المعلم الشهير بحاجز أسود بعد أن اجتاحها السياح المتعطشون للتصوير. وبحسب بعض سكان البلدة، ترك الزوار وراءهم القمامة وتجاهلوا قواعد المرور، على الرغم من وجود اللافتات وحراس الأمن.

وفي سبتمبر/أيلول، أخبرت الشرطة المحلية شبكة CNN أن رجلاً نمساويًا يبلغ من العمر 61 عامًا اعتقل لممارسة الجنس على أرض ضريح في كيسينوما، وهي بلدة ساحلية صغيرة تقع على بعد حوالي 500 كيلومتر شمال طوكيو، ويواجه اتهامات بعدم احترام مكان للعبادة.

وفي عام 2023، تم إحضار كندي يبلغ من العمر 17 عامًا للاستجواب بتهمة نقش اسم على عمود خشبي في معبد مدرج في قائمة اليونسكو في مدينة نارا التاريخية باليابان، وفقًا للشرطة المحلية.