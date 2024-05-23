بلدة يابانية تكافح السياح بحجب إطلالة شهيرة لجبل فوجي بستارٍ أسود

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وضعت بلدة فوجيكاواجوتشيكو اليابانية ستارًا عملاقًا أسود اللون لحجب مناظر جبل فوجي استجابةً لشعبيتها الكبيرة عبر موقع "إنستغرام" ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى.

وقال مسؤول محلي لـCNN الشهر الماضي، عندما قرر مجلس البلدة حجب مناظر جبل فوجي الأكثر شعبية بستار أسود يبلغ طوله 20 مترًا بتاريخ 21 مايو/آيار إنه "من المؤسف أنّنا اضطررنا إلى اتخاذ إجراء كهذا".

وأصبحت البلدة الصغيرة في محافظة ياماناشي محط جدلٍ دولي كبير في الأسابيع الأخيرة.

تحولت زاوية محددة في بلدة فوجيكاواجوتشيكو، تقع عند سفح جبل فوجي، بالقرب من نقطة بداية إحدى المسارات الأكثر استخدامًا لصعود الجبل، إلى بقعةٍ شهيرة جدًا بين الزوار لدرجة أنّها تسببت بمشاكل للسكان المحليين.

وأصبح الوضع سيئًا للغاية لدرجة أنّ الشركات غير المرتبطة بالقطاع السياحي أبدت رأيها تجاه المشكلة أيضًا.

تم حجب المشهد في 21 مايو/أيار. Credit: KAZUHIRO NOGI / Contributor

وتُعَد عيادة "إبيشي" لطب الأسنان (Ibishi Dental Clinic)، الواقعة في المبنى المجاور لمكان التصوير، واحدة منها.

ووفقًا للعيادة، كان على موظفيها ومرضاها التعامل مع المضايقات من السياح.

وأشار بيان صادر عن العيادة إلى وجود "سلسلة من الأنشطة غير القانونية المزعجة مثل رمي القمامة، والتعدي على المباني، والتدخين، وتناول الطعام في موقف السيارات، أو تحت أسطح المنازل الخاصة، والتعدي على الأسطح، ما أدى إلى استدعاء الشرطة في الكثير من الأحيان".

وأضاف البيان أن "مكان التصوير بات يجذب تيارًا مستمرًا من الأجانب من الصباح الباكر وحتى وقتٍ متأخر من الليل".

وأكّدت العيادة أنّها كانت ضمن الشركات التي طلبت من مسؤولي فوجيكاواجوتشيكو التعامل مع المشكلة.

مشكلة السياحة المفرطة في اليابان

صورة التُقِطت قبل يوم من حجب المنظر الشهير. Credit: Kazuhiro Nogi/AFP/Getty Images

اجتاح السياح اليابان ومناطق الجذب الأكثر شعبية فيها منذ إعادة البلاد فتح أبوابها بعد جائحة كورونا.

وزارها أكثر من 3 ملايين شخص بين مارس/آذار وأبريل/نيسان من عام 2024، ويبدو أنّ هذا الاتجاه المحطِّم للأرقام القياسية في طريقه للاستمرار، مع تخطيط السياح من أمريكا الشمالية وأوروبا قضاء عطلاتهم الصيفية في البلاد.

وتقع الزاوية التي يحب السياح التقاط الصور فيها لجبل فوجي أمام إحدى المتاجر الصغيرة، حيث يقف الأشخاص في الشارع للحصول على أفضل صورة.

ولا يقضي غالبية الزوار فترة الليل في فوجيكاواجوتشيكو، إذ يفضلون زيارتها في رحلة نهارية، والإقامة في طوكيو الأكثر ازدحامًا ليلاً.

وهذا يعني عدم تدفق الأموال، من تذاكر الدخول، أو تذاكر المتاحف، أو رسوم الفنادق، لموازنة الأضرار التي يتسبب بها آلاف الزوار.