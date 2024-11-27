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في إسطنبول.. جولة حصرية وإطلالة غير مسبوقة من سقف البازار الكبير

سياحة
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يُعدّ البازار الكبير في إسطنبول أحد أكثر الوجهات ازدحامًا في إحدى أشهر مدن العالم. 

سنويًا، يمرّ حوالي 50 مليون شخص عبر بوابات السوق البالغ عددها 21 بوابة، ويزوره نحو 500 ألف شخص يوميًا خلال موسم الذروة.

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تأسس هذا المركز التجاري عند مفترق الطرق بين أوروبا وآسيا في العام 1461. ويضم 61 شارعًا مغطى، وأكثر من 4 آلاف متجر على مساحة 48 ألف متر مربع، ما يعادل حجم 5 مربعات سكنية في منطقة مانهاتن الأمريكية.

منذ قرون طويلة، يتعامل التجّار بالذهب، والمجوهرات، والأحجار الثمينة، والجلود، والفراء، والتوابل، حيث تصل الضوضاء التي يُثيرها العملاء المتزاحمون إلى أعلى الأسقف المُقبّبة والمرسومة يدويًا.

ومع ذلك، من خلال باب خلفي سري وصعود بعض السلالم، هناك طريقة أخرى لرؤية هذا المعلم الشهير!

تركيا
ركوب الدراجات النارية على سطح البازار الكبير غير مسموح.Credit: Maureen O'Hare/CNN

جيمس بوند في البازار

يُعدّ سقف البازار الذي  يتميّز بقرميده الأحمر، مألوفًا لمُحبّي السينما في جميع أنحاء العالم، بعد ظهوره في فيلم جيمس بوند "سكايفول" في العام 2012.

كانت إسطنبول المدينة الأكثر زيارة بالعالم في عام 2023، حيث اجتذبت 20.2 مليون زائر دولي.. لكن هذا المنظر تحديدًا لم يره سوى عدد قليل جدًا من الأشخاص.

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وتقول إليف يلديز جوفين، المديرة العامة للبازار الكبير، لـCNN: "كان سطح البازار الكبير في السابق متاحًا فقط لأصحاب المتاجر.. كانوا يصعدون إلى هناك لإجراء الإصلاحات قبل موسم الشتاء".

وأضافت: "منذ عام 2020، أصبح السطح مفتوحًا لعامة الناس من خلال وكالات السفر المسجلة والمرشدين المرخّصين".

غير أنّ الجولات تقتصر على 10 أشخاص فقط في كل مرة، في فترة زمنية لا تتجاوز مدتها الـ20 دقيقة، من يوم الإثنين إلى السبت، ويجب تقديم الأسماء وتفاصيل جواز السفر قبل 24 ساعة، لأسباب تتعلق بالسلامة والأمن.

تركيا
يمكن رؤية القطط الضالة على سطح البازار الكبير.Credit: Maureen O'Hare/CNN

مشروع الترميم

خضع السقف لعملية ترميم وصلت كلفتها ملايين الدولارات منذ ظهوره في فيلم "سكايفول"، حيث يعمل حوالي 100 شخص يوميًا على امتداده الشاسع. واليوم، يُعدّ الحفاظ على 800 ألف بلاطة في حالة ممتازة مهمة مستمرة.

وتقول جوفين: "لم يخضع السطح لترميم كبير حتى عام 2016.. لكن ترميم مثل هذا السوق القديم والكبير جدًا، ليس حدثًا لمرة واحدة فقط.. فإسطنبول نجت من زلازل عديدة، وما برح ممكنًا رؤية بقايا زلزال عام 1894".

وأضافت: "صُنع البلاط الأحمر خصيصًا لهذا المشروع، وصُمم على شكل نصف دائرة للمساعدة على تدفق مياه الأمطار بسهولة".

ويُذكر أن الهياكل الأصلية للبازار قد بُنيت من الخشب، في القرنين الخامس عشر والسادس عشر، قبل أن يؤدي أحد الحرائق العديدة إلى إعادة بنائها من الحجر والطوب.

تركيا
يقع البازار بين مسجدي بايزيد ونور عثمانية.Credit: Maureen O'Hare/CNN

تستغرق كل جولة حوالي 20 دقيقة، حيث يمكن التجول مع المرشد على طول الممرات والدرجات التي استخدمها أصحاب المتاجر وعمّال الصيانة فقط. 

ولا يُسمح بالركض أو المشي أثناء التصوير لأن خطر السقوط كبير في حال عدم توّخي الحذر.

وقالت جوفين: "أثناء المشي، يمكن مشاهدة مسجد نور عثمانية، الذي بُني على الطراز الباروكي، ثم يظهر مسجد بايزيد، ومسجد سليمان القانوني المُهيبان".

وأضافت: "يمكن أيضًا رؤية العديد من المباني التاريخية الأخرى، وإذا كان بصرك حادًّا، فقد تلمح برج غلطة (Galata Tower) الشهير".

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