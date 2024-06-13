خبراء يكشفون عن واقع السفر إلى أوروبا خلال الصيف..ويقدمون حلولًا بديلة

في إيطاليا.. اكتشف التواريخ التي ستبدأ فيها مدينة البندقية فرض رسوم الدخول إليها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تتزايد درجات الحرارة في الوجهات السياحية تمًاما مثل أسعار الفنادق. ويتصرف المسافرون بشكلٍ سيء خاصة بالأماكن المزدحمة في أوروبا.

وعند حديثه عن المسافرين الأمريكيين إلى أوروبا، قال الرئيس التنفيذي لمنظمة السياحة الأوروبية، توم جينكينز: "كانت هناك زيادة كبيرة في الطلب العام الماضي. شهد عام 2023 أعدادًا أكبر من عام 2019، كما أنّنا نشهد هذا العام أعدادًا قياسية للأمريكيين المتجهين إلى أوروبا".

وتوافق كايلا زيجلر على ذلك، وبصفتها صاحبة شركة "Destination Europe"، فإنّها سترسل "أعدادًا قياسية" من الزبائن إلى القارة هذا العام.

ولكن، أوضح مدير شركة "Unforgettable Travel"، وهي شركة سياحية ذات قاعدة عملاء تتكوّن من الأمريكيين بنسبة 90%، جراهام كارتر، أنّ العديد من الضيوف يعتبرون فكرة زيارة أوروبا هذا العام باهظة الثمن للغاية.

ستستقبل إيطاليا أعدادًا قياسية من السياح هذا الصيف. Credit: Stefano Mazzola/Awakening/Getty Images

وأشار كارتر إلى أن "الكثيرين يتساءلون: هل تستحق أوروبا كل هذا العناء؟".

ضعف الدولار

يُعتبر المسافرين من الولايات المتحدة في وضعٍ غير مؤاتٍ بالفعل نتيجة ضعف الدولار.

وبلغ سعر الدولار الواحد نحو 91 أو 92 سنتًا من اليورو اعتبارا من 5 يونيو/حزيران، بأسعار السوق المتوسطة.

ويتشابه هذا الوضع مع أولئك الذين يسافرون إلى المملكة المتحدة، وفي مثل هذا الوقت من العام الماضي، كان الدولار الواحد يعادل 80 بنسًا. ولكن انخفضت قيمته إلى 78 بنسًا.

وانخفضت قيمة الدولار أيضًا عامًا بعد عام في مقابل 11 عملة أوروبية أخرى.

ارتفاع "مذهل" في أسعار الفنادق

على أرض الواقع، ارتفع معدل التضخم، بالإضافةً إلى رسوم الدخول أيضًا.

وسيزيد برج إيفل في فرنسا من أسعار الدخول إليه بنسبة 20% اعتبارًا من 17 يونيو/حزيران، بينما وصل سعر الدخول إلى مسجد آيا صوفيا في تركيا الآن إلى 25 يورو.

كما تفرض مدينة البندقية الإيطالية رسومًا على الزوار النهاريين تبلغ قيمتها 5 يورو في أيام الذروة.

ومع ذلك، لا يمكن مقارنة رسوم الدخول بفواتير الفنادق الباهظة.

وقال جينكينز إنّ الأسعار ارتفعت "بشكلٍ مذهل" في المدن الكبرى. ويتفق الرئيس التنفيذي لموقع "HotelPlanner.com"، تيم هنتشل مع ذلك.

ولكن ليس الأمر نتيجة زيادة الفنادق لأسعارها بشكلٍ عشوائي بالضرورة. إذ رأى هنتشل أنّ الأمر يعود إلى مستويات الإشغال العالية، حيث تُصبح الغرف أكثر تكلفة، بسبب امتلاء الفنادق.

وتدعم البيانات الواردة من "Hotel Monitor"، وهو تحليل سنوي تجريه شركة "American Express Global Business Travel" لأسعار الفنادق في جميع أنحاء العالم، تلك النظرية.

أشارت توقعات الصناعة لعام 2024 إلى أنّ العديد من المدن الأوروبية الكبرى ستشهد زيادةً في أسعار الغرف بنحو 10%.

والخبر السار، وفقًا لما ذكره هنتشل، أنّ هذه الزيادات في الأسعار لا تشمل جميع الفنادق، بل تنطبق على الفاخرة منها فقط.

لهذا السبب، ينصح هنتشل بأخذ الفنادق ذات النجومٍ الأقل بعين الاعتبار للعثور على صفقةٍ جيدة، وشرح: "لا تتمتع الفنادق من فئة النجمة الواحدة أو النجمتين بقوة تسعيرية".

تذاكر سفر أرخص

قالت كبيرة الاقتصاديين في "Hopper"، هايلي بيرج إن الأمر قد لا يبدو كذلك، لكن أسعار تذاكر الطيران بين الولايات المتحدة وأوروبا في طريقها للانخفاض.

وتُظهر البيانات، التي تجمع كل عمليات البحث عن أسعار رحلات الطيران في جميع أنحاء العالم، أنّ متوسط تكلفة السفر من الولايات المتحدة إلى أوروبا هذا الصيف انخفض بنسبة 16% مقارنةً بعام 2023 ليصل إلى 892 دولارًا ذهابًا وإيابًا.

أمّا بالنسبة للوجهات الرئيسية، فيُعتبر الأمر أفضل، حيث أظهرت بيانات "Hopper" الصادرة في شهر يونيو/حزيران أنّ متوسط ​​رحلة العودة من الولايات المتحدة إلى لندن انخفض بنسبة 21% على أساس سنوي.

وفي القارة الأوروبية، شَهِدت الوجهات الرئيسية، ومن بينها روما، وبرشلونة، وأثينا، وباريس انخفاضًا هائلًا بنسبة 34%، و37%، و28%، و38% على التوالي عندما يرتبط الأمر بالأسعار في يونيو/حزيران، ويوليو/تموز، وأغسطس/آب.

بعيدًا عن حشود السياح

نتيجةً لارتفاع أعداد الزوار، وتطبيق التدابير المناهضة للسياحة، وفرض الرسوم للرحلات النهارية في البندقية، واحتجاجات سكان جزر مايوركا الإسبانية، يرغب بعض الأشخاص بالابتعاد عن الوجهات الأوروبية البارزة.

وأشار جنكينز إلى "تراجع الطلب" على "المدن الثقافية الرئيسية".

ويحاول عملاء كارتر تجنب شهري يوليو/تموز، وأغسطس/آب بسبب الازدحام والحرارة، مع تفضيلهم لأشهر مايو/أيار، ويونيو/حزيران، وسبتمبر/أيلول.

ولكن حتى في تلك الأشهر الأقل ازدحامًا، لا تزال الحشود تشكّل مصدرًا للقلق هذا العام.

وأفادت زيجلر أنّهم يشرحون كيف ستكون الأمور على أرض الواقع لأي عميل يحجز رحلة إلى وجهة شهيرة هذا العام، قائلة: "نحن نحذر عملائنا الذين يزورون الوجهات السياحية المزدحمة بالزوار".

ويرسل كارتر مسافريه المتردّدين إلى مناطق ريفية أكثر، مثل بوليا وصقلية، أو ينصحهم بتجربة بلدٍ مختلف تمامًا، مثل سلوفينيا بدلاً من إيطاليا، وكرواتيا بدلاً من الجزر اليونانية.

كما تحظى أيرلندا والبرتغال بشعبيةٍ متزايدة بين عملائه.

هل فات الأوان؟

هل لا يزال هناك وقت للتخطيط لصيفٍ أوروبي، أم هل فات الأوان؟

تنصح بيرج بحجز الرحلة التي ترغب بها بسرعة، إذ أن الأسعار سوف ترتفع، أو تقترح الانتظار حتى سبتمبر/أيلول، حيث تتوقع انخفاضًا في الأسعار على أساس سنوي، بالإضافة إلى الانخفاض المعتاد في الأسعار أثناء فصل الخريف، والذي قد يتراوح بين 10% و30%.

ويمكن أيضًا الانتظار لمدة عام، حيث تتوقع بيرج أن تبقى أسعار التذاكر بين الولايات المتحدة وأوروبا كما هي عليه، أو تنخفض بحلول عام 2025.

وينصح هنتشل الأفراد المتأخرين بالحجز بتجربة "إقامات بديلة"، مثل التوجه لفنادق أقل فخامة، أو الإقامة في مكانٍ بعيد، أو تجربة مرافق "المبيت والإفطار" (B&B).